El a spus că i-a cerut președintelui Nicușor Dan să amâne desemnarea premierului, în speranța că în următoarele una-două săptămâni se va găsi o soluție pentru deblocarea crizei politice.

„Aș putea să vă spun scenarii, să vă spun tot ce se vehiculează, dar eu vă spun adevărul. Situația nu e bună deloc. Suntem în aceeași situație ca acum trei-patru luni. Nu s-a schimbat aproape nimic. Nu există o majoritate certă. Noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea. Sper să o facă. Sper ca, într-o săptămână-două, să se schimbe ceva sub presiunea realității, pentru că ei stau de foarte mult timp departe de realitate, mai degrabă preocupați de dorințele unor lideri și deloc de problemele cu care ne confruntăm, care sunt foarte serioase și reale”, a precizat Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale.

„Nu rescriem nimic nici cu anticipatele, suntem într-o criză profundă care nu mai merge prelungită. Orice formulă care dă stabilitate și care permite deblocare crizei, cred că este o formulă funcțională, dar trebuie să fie și rațională, ma refer la ce cerințe ar putea să aibă unii și alții dintre actorii politici”, a răspuns mai apoi Varujan Pambuccian.

„Nu am intrat în detalii de genul ăsta pentru că, indiferent de ce fel de guvern ar fi, cheia este în majoritatea parlamentară. Cheia nu este în cine-i prim-ministru, ce tip de guvern e. Cheia este în existenţa unei majorităţi parlamentare care să susţină ceva”, a declarat liderul parlamentarilor minorităţilor naţionale.

”Cu vocea şi talentul meu, experienţa, ce am trăit până acum îmi spune că ne putem apropia de un final, nu ştiu dacă apoteotic, dar un final al acestei crize”, a menţionat el.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. Până acum au fost la consultări PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, și Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.