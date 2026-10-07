În primele nouă luni ale anului, înmatriculările de vehicule verzi au crescut constant, în timp ce piața auto la nivel național a scăzut cu peste 10 procente.

Interesul pentru autoturismele cu motorizări mai puțin poluante se vede și la Salonul Auto din București, unde sunt lansate astfel de modele noi, în special de la producători chinezi, care își fac tot mai mult loc pe piața românească.

Un SUV folosește un sistem care îi permite să ruleze electric, în timp ce motorul pe benzină funcționează ca generator și încarcă bateria. Astfel, autonomia totală depășește o mie de kilometri. Producătorul, care este chinez, a ales țara noastră pentru debutul pe piața europeană.

Cristian Prichea, reprezentant al unui brand auto: „Este poziționat premium, din punctul de vedere al tehnologiei, materiale, performanță, dar totuși la un preț accesibil”.

Așa arată alt SUV, plug-in hibrid, care a fost lansat tot în cadrul evenimentului.

La salonul auto sunt prezentate și mai multe modele europene speciale.

Interesul românilor pentru mașinile electrice și hibride este în creștere. Este unul dintre motivele pentru care mărcile asiatice reușesc să câștige tot mai mult teren în România.

Albert Chiș, organizator: „Oferă termene de garanție foarte lungi, marea majoritate a celor asiatice sunt de 7 ani.”

Mașinile electrice, în creștere cu 45%

În primele 9 luni ale acestui an, înmatriculările de electrice au crescut cu 45%, iar cele hibride cu 3,5%. La polul opus, mașinile pe benzină și diesel au scăzut. Numărul de vehicule noi cumpărate a depășit 97 de mii, însă față de aceeași perioadă a anului trecut este mai mic cu 10%.

Sorin Rădăcineanu, organizator: „Tindem să micșorăm bugetele pentru a ne deplasa din punctul A în punctul B și atunci o mașină electrică de mici dimensiuni ne poate ajuta în mediul urban”.

Andrei Pană, product manager, reprezentant al unui brand auto: „Clienții realizează diferența de costuri pe care o pot câștiga prin trecerea la o mașină electrică”.

În topul primelor zece mărci vândute la noi, aproape una din cinci mașini este vândută de un producător asiatic.