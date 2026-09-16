El a venit cu scenariul unui guvern alcătuit din funcţionari cu vechime, directori generali şi secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL şi care cunosc domeniul, relatează News.ro.

„Astăzi vorbim despre un Guvern politic, în jurul PSD, un premier, aici n-am nicio idee pe cine va desemna preşedintele. După aceea, urmează a doua variantă, ce spunea data trecută domnul Bolojan, un guvern tehnocrat”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

El a precizat că ar exista şi a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar nu s-a discutat despre acest lucru.

”Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni, funcţionari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experienţă”, a precizat preşedintele UDMR.

El a menţionat că ar fi vorba despre persoane care cunosc administraţia publică şi procedurile instituţiilor.

”Eu am încercat să fac o propunere, încă o propunere, care ar putea, la o adică, să apropie cele două partide”, a mai afirmat liderul UDMR.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare, pentru desemnarea premierului. Acestea vor începe joi, la ora 9.00, neafiliaţii fiind ultimii, la ora 14.00. Fiecare formaţiune urmează să discute cu şeful statului câte jumătate de oră.