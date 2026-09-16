Partidul a propus un Guvern politic minoritar, cu înţelegere parlamentară clară, sau un Guvern de tranziţie autentic tehnocrat, cu mandat limitat.

El spune că România nu mai poate rămâne în provizorat şi trebuie desemnat rapid un premier în jurul căruia să se formeze o majoritate care să susţină viitorul cabinet şi programul de guvernare.

”La 134 de zile de la căderea Guvernului, România are nevoie de o soluţie rapidă. Mâine, la consultările de la Palatul Cotroceni, obiectivul e unul clar: formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline”, scrie Mircea Abrudean pe Facebook.

Preşedintele Senatului menţionează că România nu mai poate rămâne în provizorat, în condiţiile în care au trecut deja luni bune de la momentul dărâmării Guvernului, iar una dintre urgenţele pe care le avem este rectificarea bugetară.

”Trebuie desemnat rapid un premier în jurul căruia să se formeze o majoritate care să susţină viitorul cabinet şi programul de guvernare. Partidul Naţional Liberal a venit deja cu două soluţii pentru deblocarea crizei politice: un Guvern politic minoritar, cu o înţelegere parlamentară clară, sau un Guvern de tranziţie autentic tehnocrat, cu mandat limitat”, subliniază Abrudean.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare, pentru desemnarea premierului. Acestea vor începe joi, la ora 9.00, neafiliaţii fiind ultimii, la ora 14.00. Fiecare formaţiune urmează să discute cu şeful statului câte jumătate de oră.