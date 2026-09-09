În urmă cu aproape un an, Stacey* a auzit alarma mașinii sale Tesla poÎn urmă cu aproape un an, Stacey* a auzit alarma mașinii sale Tesla pornind de trei ori în mijlocul nopții.rnind de trei ori în mijlocul nopții, scrie The Guardian.
Trupa bucureșteană de rock Radio Progress lansează pe 11 septembrie, în club Quantic, primul său material discografic, intitulat chiar ”Self-titled”, în deschiderea concertelor susținute de Luna Amară și The Groovy Bastards.
România înregistrează un rezultat paradoxal în procesul de digitalizare a administrației publice. Deși statul a făcut investiții semnificative în infrastructura digitală și a alocat sute de milioane de euro, utilizarea serviciilor online este în scădere.
Fostul premier Victor Ponta, în prezent deputat și susținător al grupului Uniți pentru România (UPR) din Parlament, spune că a fost plecat pe insula Mykonos împreună cu ceilalți politiceni, judecători și oameni de afaceri ”pentru a promova România”.