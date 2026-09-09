Până în acel moment, femeia din Sydney trecuse prin patru ani de abuz domestic din partea fostului său partener, omul de afaceri Enrico Pucci. Când alarma a început să sune, Stacey a fost „prea speriată” pentru a ieși din casă, deoarece credea că acesta i-ar putea deteriora mașina, potrivit documentelor poliției depuse în instanță.

În dimineața următoare, automobilul nu părea să fi fost avariat. Stacey a observat însă că sistemul electronic de bord fusese resetat și că fusese adăugat un profil de „control parental”.

Trei zile mai târziu, Pucci, care are acum 50 de ani, a urmărit-o cu o mașină și a început să țipe la ea în legătură cu un bărbat cu care aceasta se întâlnea.

„Ai crezut că o să scapi cu asta. Sunt în mașina ta. Sunt în hărțile tale”, i-ar fi strigat acesta, potrivit documentelor poliției.

În zilele următoare, Stacey a descoperit că profilul de control parental, la care ea nu avea acces, permitea controlarea aproape în totalitate a automobilului, inclusiv a vitezei, climatizării, sistemului de închidere și a intervalelor orare în care mașina putea fi condusă.

Între 6 și 12 noiembrie 2025, Pucci ar fi modificat de la distanță temperatura din mașină, alternând între valori extrem de scăzute și extrem de ridicate.

„Victima nu a putut conduce cu anumite viteze, iar în cele mai recente situații din această perioadă, acuzatul a activat «Valet Mode», care reduce imediat viteza la 40 km/h, provocând probleme semnificative de siguranță pentru victimă în trafic”, se arată în documentele poliției.

Potrivit anchetatorilor, femeia nu a mai avut control deplin asupra propriului vehicul după ce a observat profilul de control parental, la 1 noiembrie 2025.

„Acuzatul a fost singura persoană care a avut acces la comenzile vehiculului prin intermediul aplicației Tesla. Acest lucru i-a provocat victimei un nivel semnificativ de stres, suferință psihică și temeri pentru siguranța sa fizică atunci când își conducea propriul vehicul”, se mai arată în documente.

Miercurea trecută, Pucci a fost condamnat pentru 30 de acuzații legate de violență domestică împotriva lui Stacey, printre acestea numărându-se și utilizarea aplicației Tesla pentru a o hărțui.

Judecătorul Peter Feather l-a condamnat la doi ani și trei luni de închisoare la Parramatta Local Court, în vestul orașului Sydney. Pucci va putea solicita eliberarea condiționată după 15 luni. El și-a recunoscut vinovăția cu o săptămână înaintea unei audieri programate pentru luna august.

În motivarea sentinței, Feather a afirmat că Pucci a manifestat un „comportament abuziv” față de fosta sa parteneră pe parcursul a patru ani.

Acesta ar fi folosit „multiple metode de dominare” a femeii, inclusiv aplicația Tesla pentru a-i controla mașina și false oportunități de angajare pentru a „crea dependență”, determinând-o în același timp să renunțe la alte oportunități profesionale.

„Privite în ansamblu, aceste fapte reprezintă un comportament de natură coercitivă și de control, reflectând un tipar conceput pentru consolidarea puterii și obținerea supunerii”, a declarat judecătorul.

„Totul s-a făcut liniște”

Documentele poliției descriu mai mulți ani de abuzuri.

Într-un incident care a dus la o condamnare pentru agresiune, Stacey i-a spus lui Pucci, în martie 2020, că dorește să se despartă de el. Cei doi se aflau într-o mașină împreună cu fiul în vârstă de doi ani al femeii.

„Acuzatul a amenințat-o că aceea va fi ultima dată când victima își va vedea fiul dacă pune capăt relației”, se arată în documente.

„Acuzatul i-a luat cu forța telefonul și a scris un mesaj fostului soț al victimei, afirmând că aceasta nu poate avea grijă de fiul ei și că dorește să renunțe la el.”

Potrivit documentelor, Pucci ar fi scos-o cu forța din mașină și ar fi târât-o până la un stâlp din apropiere, unde a imobilizat-o și i-a spus: „Spune-i adio fiului tău”.

Apoi ar fi plecat cu copilul femeii, lăsând-o fără telefon și fără mașină.

Pucci s-ar fi întors câteva minute mai târziu, ar fi prins-o pe Stacey de braț și i-ar fi spus: „Sper că înțelegi ce ți se va întâmpla dacă te mai desparți de mine”.

Separat, în 2021, după ce cei doi s-au căsătorit, Pucci ar fi strangulat-o pe Stacey până când aceasta și-a pierdut cunoștința.

Potrivit documentelor, femeia își amintește că auzea zgomote guturale și că „lupta” pentru viața ei.

„Totul s-a făcut liniște, iar victima și-a pierdut cunoștința”, se arată în documente.

„Victima a crezut că va muri.”

Stacey și-a cumpărat automobilul Tesla în perioada în care cei doi formau încă un cuplu.

După ce a întâmpinat dificultăți în utilizarea tehnologiei mașinii, Pucci s-a oferit să o ajute. Acesta i-ar fi spus că vehiculul trebuie înregistrat pe numele său pentru ca el să poată prelua controlul aplicației Tesla și să „o ajute”.

„Victima a fost de acord exclusiv în scopul de a primi ajutor pentru utilizarea tehnologiei vehiculului”, precizează documentele.

În noiembrie 2025, la o lună după încheierea relației, Pucci a folosit aplicația asociată mașinii Tesla a lui Stacey pentru a o hărțui, faptele fiind încadrate într-o acuzație privind utilizarea unui serviciu de comunicații pentru urmărire sau hărțuire.

Printre acțiunile sale s-au numărat și șapte tentative de a deconecta de la distanță mașina de la stația de încărcare prin intermediul aplicației Tesla.