Lansare de E.P. și concert. Debut pe scena rock românească, dar în zona de ”nu-gaze” și ”heavy shoegaze”: Radio Progress

Trupa bucureșteană de rock Radio Progress lansează pe 11 septembrie, în club Quantic, primul său material discografic, intitulat chiar ”Self-titled”, în deschiderea concertelor susținute de Luna Amară și The Groovy Bastards.

Din punct de vedere muzical, trupa își descrie sunetul ca fiind construit pe stilurile nu-gaze și heavy shoegaze, ”cu straturi dense de chitară, distorsiuni și influențe de rock alternativ”. Versurile explorează teme legate de conflictele interioare și căutarea identității. Printre influențele declarate ale trupei se numără Type O Negative, Alice in Chains și Smashing Pumpkins, alături de formații contemporane precum Teenage Wrist, Sleep Club și Wayside.

Pregătirile pentru primul concert Într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, solistul Ștefan Sandu a vorbit despre modul în care trupa se pregătește pentru debutul de pe scena Quantic, subliniind că evenimentul coincide cu lansarea oficială a EP-ului. „Păi pe lângă faptul că avem acest prim concert, lansăm și primul material discografic, un EP numit “Self-titled”. Deci vom cânta o piesă de pe acest EP, ce n-a fost lansată încă. Iar pentru că avem un setlist scurt, nu vom dezvălui aici chiar tot ce cântăm. Dar va fi mișto”, a declarat Ștefan Sandu. Cum s-au format trupa și numele acesteia Întrebat despre modul în care cei cinci membri au ajuns să colaboreze, solistul a explicat că legăturile dintre ei existau deja înainte de formarea trupei. „Mircea e prieten cu Pavlos și Ștefan de câțiva ani, iar Pavlos e prieten cu Rareș. A fost relativ ușor să ne găsim, mai ales că ne tot promiteam unul altuia că vom face o trupă la un moment dat. Pe Matei l-am “racolat” pe social media, după ce a postat Mircea un reel când cânta un riff (care a devenit piesa Ghosts între timp), anunțând că ne căutăm membri. Pe Matei parcă îl cunoaștem de câțiva ani, așa de bine s-au sudat lucrurile”, a explicat Ștefan. Referitor la alegerea numelui trupei, solistul vocal al formației Radio Progress a dezvăluit o origine neașteptată, departe de orice concept filosofic elaborat. „Numele în sine nu reprezintă neapărat o idee filosofică în care noi credem. Dar, pentru că i-a sunat bine lui Mircea atunci când a văzut pe undeva pe Calea Moșilor numele unei firme specializate în repararea aparatelor electrocasnice, am decis că acesta va fi și numele nostru. Numai că l-am anglicizat, ca să poată fi recunoscut și în afara țării. Sigur că putem filosofa cum lumea e schimbată în numele progresului tehnologic, însă n-am ajuns să scriem încă despre asta”, a precizat el.

Versurile Radio Progress, între experiența personală și limitele artistice Despre temele abordate în versuri, Ștefan Sandu a subliniat importanța autenticității și a experienței personale în procesul de compoziție. „Am învățat că dacă nu scrii din experiența proprie, riști să nu transmiți publicului foarte multă emoție. Chiar și dacă ai încredere în abilitățile tale actoricești. Pentru că, la fel ca în actorie, e necesar să fii tu primul “afectat” de replicile pe care le spui. Așa că pentru mine (Ștefan) e important să inserez cât mai multe amintiri, senzații, experiențe ce îmi aparțin numai mie. Nu există subiect despre care nu aș putea cânta, dar depinde cât de traumatică e experiența despre care vreau să vorbesc. Pentru că eu cred că e necesar să procesezi experiențele personale, pentru a putea vorbi coerent despre ele”, a mărturisit Ștefan. Emoțiile dinaintea debutului pe scenă Deși trupa afirmă că nu are „nimic de demonstrat”, Ștefan Sandu recunoaște presiunea resimțită înaintea primului concert, generată de experiența acumulată de membri în alte proiecte muzicale. „Până la urmă, activitatea de muzician implică cel puțin demonstrația faptului că știi să cânți, că muzica ta nu e compusă cu AI etc. Dar noi ne refeream la ideea de a nu fi dornici să demonstrăm cuiva că suntem mari și tari, tocmai pentru că avem această experiență cumulată și că, poate, ne cunoaște lumea din alte proiecte. Dacă vrem să ne aprecieze publicul, va trebui să ne arătăm abilitățile de muzicieni pe scenă. Iar asta poate însemna presiune în plus pentru fiecare dintre noi la acest prim concert. Suntem conștienți de asta, vorbim mult despre potențialele emoții negative de pe scenă. Dar suntem și foarte încrezători că va ieși bine, pentru că am repetat piesele de multe ori și ne-au ieșit bine”, spune el.

Sunetul trupei Radio Progress - nu-gaze și heavy shoegaze - explicat pe scurt Pentru publicul mai puțin familiarizat cu genurile nu-gaze și heavy shoegaze, solistul a oferit o descriere accesibilă a stilului muzical al formației. „Am descrie sunetul Radio Progress așa: multe efecte de chitară/ bass, ce formează un “wall of sound”, cu refrene fredonabile și versuri extrase din experiențe personale”, a precizat Ștefan Sandu. Planuri pentru perioada următoare Întrebat despre proiectele viitoare, Ștefan Sandu a menționat că trupa are deja idei conturate pentru perioada de după lansarea EP-ului, inclusiv posibile concerte și un nou material discografic, de această dată de format mai amplu. „Posibil să mai anunțăm niște evenimente pentru toamnă, nu știm dacă în București sau în țară (cel mai bine e să ne vedem cu voi vinerea asta în Quantic, ca să fim siguri). Iar după ce ne bucurăm de lansarea acestui prim material, vom începe să lucrăm la următorul album. Avem câteva piese la sertar, numai că ne-am propus să “take it easy” și să fim mai răbdători cu noi înșine în procesul ăsta. Nu de alta, dar am zis ca următorul material să fie un LP”, a încheiat Ștefan Sandu. Concertul de lansare al EP-ului „Self-titled” are loc pe 11 septembrie, de la ora 19:00, în club Quantic din București, alături de trupele The Groovy Bastards și Luna Amară. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a evenimentului. Formația RADIO PROGRESS poate fi urmărită online pe următoarele platforme: Facebook

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Sursa: StirilePROTV Etichete: , , ,