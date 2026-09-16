Întrebat de reporterul Știrilor ProTV Constantin Toma dacă va merge la Palatul Cotroceni în cazul în care AUR va fi chemat la consultări, George Simion a răspuns: „Păi care consultări?”.

„Avem de-a face cu un încurcă-lume la Cotroceni, care își bate joc de țara noastră”, a declarat liderul AUR.

George Simion a fost întrebat și despre violențele produse marți la protestul din Piața Victoriei. Liderul AUR a susținut că membrii sau simpatizanții partidului său nu au avut un comportament agresiv.

„Nu e normal să participe românii la proteste?”, a afirmat George Simion.

Surse: Nicușor Dan ar putea desemna direct noul premier. Partidele nu ar fi fost convocate încă la consultări

Președintele Nicușor Dan nu ar fi convocat, până miercuri la ora 10:00, nici consultări informale, nici oficiale cu liderii partidelor pentru desemnarea unui nou premier.

Președintele ar putea face astfel direct desemnarea, potrivit unor surse politice ȘtirileProTV.

Evenimentele au loc la trei luni de la desemnarea și respingerea în Parlament a lui Adrian Veștea. Executivul pe care acesta l-a format a picat la vot pe 22 iunie 2026. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, însă avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi aprobat. Președintele Nicușor Dan a declarat luni, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, că va face o desemnare de premier cel mai probabil înainte de săptămâna viitoare, notează Agerpres.

Începând de vineri, șeful statului are în agendă mai multe deplasări externe. Sâmbătă pleacă spre Adunarea ONU de la New York, de unde se întoarce doar la mijlocul săptămânii viitoare, ceea ce înseamnă că, în cazul în care nu face desemnarea până la plecare, o va putea face doar spre finalul lunii, când ne apropiem de 5 luni de interimat la Palatul Victoria.