„În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Aproape nicio parte a continentului nu a fost scutită”, a amintit șefa executivului UE în fața europarlamentarilor reuniți în plenul PE de la Strasbourg, potrivit News.ro.

„Flăcările s-au extins din munții din Irlanda până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator: 660.000 de hectare au fost arse. Circa 12 tone de recoltă au fost pierdute”, a adăugat ea.

„Fluvii cheie precum Dunărea, Rinul sau Garonne dispar sub ochii noștri”, a mai spus șefa CE.

„Peste 35.000 de decese în timpul valurilor de căldură. Casele de îngrijire și spitalele sunt periculos de supraîncălzite. (...) Aceasta a fost cea mai caldă vară înregistrată vreodată, dar probabil cea mai rece din anii care urmează”, a atras atenția von der Leyen.

Ea a insistat că „știința este clară” și că Europa se încălzește la dublul ratei globale. „Bineînțeles, tranziția este complexă și va trebui să ne adaptăm de-a lungul drumului. Dar nu există nicio îndoială. Europa poate, trebuie și va rămâne pe cursul stabilit în privința obiectivelor climatice”, a dat ea asigurări.