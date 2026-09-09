Cadavrul a fost descoperit în primele ore ale dimineții de miercuri, 9 septembrie, de angajații unității de cazare din Toscana, în timpul activităților obișnuite, potrivit FanPage.

Descoperirea făcută de angajați a declanșat imediat o anchetă a carabinierilor, care încearcă să stabilească împrejurările exacte în care a murit bărbatul, dar și identitatea acestuia.

Victima nu era cazată la pensiune și nu a fost recunoscută de angajați

Cazul a devenit rapid un mister, deoarece nimeni nu îl cunoștea pe bărbat, iar acesta nu figura printre oaspeții unității de cazare.

Carabinierii au deschis o anchetă și au informat procurorul de serviciu. Principala ipoteză luată în calcul este că bărbatul ar fi pătruns în incinta proprietății în timpul nopții, după care ar fi ajuns în piscină, unde cel mai probabil s-a înecat.

Anchetatorii încearcă, de asemenea, să stabilească identitatea victimei, bărbatul neavând asupra sa documente de identitate.

Rămâne însă de stabilit de ce și cum a reușit acesta să intre în unitatea de cazare și apoi în zona piscinei fără să fie observat, precum și ce s-a întâmplat în orele dinaintea descoperirii cadavrului.

Una dintre ipoteze este că bărbatul ar fi putut fi o persoană fără adăpost care a intrat în incintă pentru a face o baie în piscină. Această variantă urmează însă să fie verificată de carabinieri, care i-au audiat deja pe angajații unității.

Anchetatorii încearcă să stabilească exact cauza morții

Cauza decesului nu este deocamdată cunoscută. Potrivit primelor informații, pe trupul bărbatului nu ar fi fost observate răni evidente care să indice implicarea unei alte persoane.

Examenele medico-legale efectuate după deces urmează să stabilească exact cauza morții și dacă bărbatul se afla sub influența unor substanțe care ar fi putut contribui la căderea sa în apă.

Ancheta continuă pentru stabilirea identității victimei și pentru reconstruirea ultimelor ore din viața acesteia.