Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti vor discuta contestaţia DIICOT privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, decisă de Tribunalul Bucureşti în 9 noiembrie. De asemenea, mai există şi o decizie a Tribunalului Ilfov privind plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu, luată în 18 noiembrie, şi aceasta fiind contestată de către DIICOT, potrivit News.ro.

În termenii deciziei din 18 noiembrie, în cazul arestului la domiciliu, Călin Georgescu are obligaţia de a nu părăsi locuinţa fără permisiunea instanţei şi de a se supune restricţiilor stabilite de aceasta. El trebuie să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat, să nu comunice direct sau indirect cu reprezentantul persoanei vătămate – Răzvan Liviu Leu – sau cu familia acestuia, cu Ionel Rusen şi nici cu martorii din dosar.

De asemenea, pe durata arestului la domiciliu, Călin Georgescu este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă, să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice şi să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul lui Ionel Rusen, inculpat în acelaşi dosar.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în 12 noiembrie, într-un al treilea dosar, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, fiind acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Georgescu a mai fost trimis în judecată alături de Horaţiu Potra şi de alţi 20 de inculpaţi pentru tentativă de lovitură de stat. De asemenea, el mai este judecat şi într-un alt dosar, în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovarea unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.