„Eu cred că poate aici a fost şi o figură de stil a preşedintelui, poate că nu a vrut să spună chiar că el este într-o stare de teamă, a vrut să sensibilizeze opinia publică în legătură cu o chestiune care e foarte importantă”, a arătat Stoica.

„Chiar dacă se teme, nu trebuie să arate că se teme. Toţi oamenii se tem, dar atunci când eşti într-o poziţie foarte importantă, cum este aceea de preşedinte al unei ţări, nu trebuie să se vadă frica. Eu cred că poate aici a fost şi o figură de stil a preşedintelui, poate că nu a vrut să spună chiar că el este într-o stare de teamă, a vrut să sensibilizeze opinia publică în legătură cu o chestiune care e foarte importantă”, a afirmat Valeriu Stoica, duminică seară, la Digi 24.

Potrivit lui Stoica, scenariul în care PNL, USR şi UDMR reuşesc să facă o opoziţie puternică, în urma căreia să crească rata electorală, ar fi cel „roz”, care să nu dea temeri preşedintelui. În al doilea scenariu, în care nemulţumirea populaţiei va creşte, iar AUR îşi majorează scorul electoral, va fi un scenariu de care este posibil ca Nicuşor Dan să se teamă.

Organizatorii Summitului pentru Guvernanţă Digitală i-au cerut preşedintelui Nicuşor Dan, săptămâna trecută, să facă un exerciţiu de imaginaţie şi să spună ce poate realiza România până în anul 2029.

„Să ştiţi că mie mi-e frică de 2028. Pe de-o parte, noi nu trebuie să... câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate. Din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puţin, multă din energia mea şi a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care e esenţială şi probabil că, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcţia asta. Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu", a răspuns şeful statului.

Nicușor Dan: „Mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare”

Ulterior, preşedintele Nicuşor Dan a explicat la ce s-a referit când a făcut această afirmaţie.

„Am spus două lucruri: am spus că trebuie să fim serioşi în ceea ce priveşte securitatea şi că asta necesită energie şi timp, inclusiv participarea la reuniunea de azi a Coaliţiei de Voinţă şi asta cred că este evident. Când am spus că îmi e teamă de 2028 am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 şi nu vreau să dezvolt mai mult”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă susţinută la Berlin.

El a refuzat să spună, la modul concret, dacă se teme de o venire a extremiştilor la putere, în România.

„Evident, când spun că îmi e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a declarat şeful statului.