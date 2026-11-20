Pe 9 noiembrie, judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul București a admis o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.

În esență, judecătoarea evoca printre motive faptul că nu există nicio dovadă că banii din presupusa faptă de înșelăciune de care este acuzat Călin Georgescu ar fi ajuns la el.

Magistratul mai spunea că nu a identificat argumente pentru a susține că Georgescu prezintă un risc ridicat de comitere a unor noi infracțiuni, ce nu ar putea fi estompat altfel decât prin arestarea preventivă ori că nu se va supune rigorilor unei măsuri preventive mai ușoare.

Ea a stabilit atunci ca, pe timpul cât se află în arest la domiciliu, Georgescu să poarte o brățară electronică de supraveghere și să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență.

Georgescu mai are o decizie de plasare în arest la domiciliu, luată miercuri de Tribunalul Ilfov, și aceasta atacată de DIICOT, dar dosarul încă nu a primit un termen la Curtea de Apel București.

Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune

Călin Georgescu a fost trimis în judecată săptămâna trecută pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, alături de omul său de încredere, Ionel Rusen.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Călin Georgescu la prezidențiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.