Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat de Comisie la 29 aprilie 2026, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, conform Agerpres.

România a notificat Comisiei o schemă în valoare de 52 de milioane euro (277 de milioane lei) pentru sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul creşterii bovinelor. Schema, care se va aplica până la 31 decembrie 2026, urmăreşte să atenueze impactul creşterii preţurilor combustibililor agricoli şi ale îngrăşămintelor.

Ajutorul va lua forma unor granturi directe, ajungând până la cel mult 50.000 euro per întreprindere.

"Executivul comunitar a evaluat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea UE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activităţi economice sub rezerva anumitor condiţii, precum şi în temeiul secţiunilor 1 şi 2.1 din METSAF. Comisia a concluzionat că schema respectă condiţiile prevăzute în METSAF. În special, ajutoarele vor fi acordate pe baza unei scheme cu un buget estimat clar şi vor viza sprijinirea temporară a dezvoltării întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare. Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată şi proporţională pentru a facilita dezvoltarea unei activităţi economice şi nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun", se precizează în comunicat.

Având în vedere aceste considerente, Executivul comunitar a aprobat schema notificată de România în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Schema de ajutor se aplică până la 31 decembrie 2026

La 29 aprilie 2026, Comisia a adoptat METSAF pentru a permite statelor membre să sprijine economia UE în contextul crizei din Orientul Mijlociu. METSAF este un cadru specific şi temporar menit să abordeze efectele crizei asupra unora dintre cele mai expuse sectoare ale economiei: agricultura, pescuitul, transporturile şi industriile mari consumatoare de energie. METSAF se vor aplica până la 31 decembrie 2026. În cursul perioadei de aplicare, Comisia va monitoriza în continuare conţinutul, domeniul de aplicare şi durata cadrului care face obiectul revizuirii, ţinând cont de evoluţiile din Orientul Mijlociu şi de situaţia economică generală.

Deşi tranziţia către o economie curată rămâne soluţia pe termen lung pentru a proteja întreprinderile din UE de efectele şocurilor energetice globale, METSAF permite statelor membre să acţioneze imediat pentru a se asigura că criza actuală nu afectează în mod ireparabil creşterea celor mai expuse întreprinderi.

În acest scop, sprijinul poate lua diverse forme pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele agriculturii, pescuitului şi transporturilor. Aceste forme includ ajutorul bazat pe consumul real pentru a acoperi o parte din creşterile de preţuri la combustibil sau îngrăşăminte, precum şi o abordare simplificată pentru ajutoarele cu valoare mică.

METSAF include, de asemenea, o ajustare temporară a Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată, care permite mai multă flexibilitate şi intensităţi mai mari ale ajutoarelor pentru a face faţă creşterilor bruşte ale preţurilor la energia electrică.