Țara noastră își păstrează și anul acesta poziția de cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană, arată datele Comisiei Europene. Pe piețele internaționale, prețul grâului a crescut puternic în ultima lună, situație de care noi putem profita.

La Bursa din Chicago, grâul a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Fermierii români au profitat de creșterea prețului

Creșterea prețului vine într-un an cu rezultate record pentru agricultura românească. Fermierii au recoltat 13,4 milioane de tone de grâu, iar un milion de tone au plecat deja la export. Producții foarte bune au fost înregistrate și la celelalte culturi: 3,5 milioane de tone de rapiță și 3,4 milioane de tone de orz, potrivit estimărilor făcute de analiștii din domeniu.

Cezar Gheorghe, analist în domeniul agricol: România, anul ăsta a avut cele mai frumoase recolte din istoria ei dintodeauna. Stăm formidabil ca să zic așa, profitând și de creșterea de preț. Agricultura, anul acesta are o contribuție foarte importantă în agricultură, pe de altă parte, dacă judecăm ca un economist am putea să zicem că o țară care se bazează pe agricultură în PIB este foarte săracă.

Față de Rusia și Ucraina, țara noastră vinde grâul și cu 60 de dolari mai scump, însă chiar și așa fermierii spun că e greu să recupereze pierderile din anii trecuți.

Ion Cioroianu, vicepreședintele Asociației Fermierilor din România: Ce e îmbucurător la noi, noi avem un grâu bun, de panificație, încât de aceea și concurăm cu țările din jur și avem preț mai bun. Pentru noi fermierii înseamnă o oportunitate foarte bună.

Producțiile mari aduc însă din nou în discuție o problemă veche a agriculturii românești: o mare parte din cereale pleacă la export ca materie primă, în loc să fie procesată în țară.

Emil Dumitru, secretar de stat Ministerul Agriculturii: Este meritul exclusiv al fermierilor pentru producțiile înregistrate anul acesta. România sigur că ar merita să investească mai mult procesarea materiilor prime pentru că exportul de cereale în vrac nu înseamnă niște venituri în plus. Ca să dau un exemplu concret, România încă importă produse de panificație și în special aluat congelat.

Corespondent ȘtirileProTV: România se îndreaptă spre un an agricol foarte bun, potrivit analiștilor. Cultura de porumb este aproape de recoltare, iar producția bună se vede deja aici, pe câmp. Estimările arată că recolta ar putea depăși anul acesta 8 milioane de tone, cu peste 2 milioane mai mult decât în 2025, deși suprafața cultivată a scăzut. Iar la floarea-soarelui, este așteptată o producție de 2,7 milioane de tone, față de 1,9 milioane anul trecut.

La producțiile record a contribuit și vremea. Iarna a fost blândă, a nins mai mult decât în anii trecuți, iar ploile din primăvară au asigurat apa necesară în perioada de dezvoltare.