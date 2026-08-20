Bugetul alocat programului derulat de MADR este de 26,625 milioane de lei, iar sprijinul acordat beneficiarilor este de maximum 300 euro/ha, proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată.

"Faţă de sprijinul de 700-800 de euro pe hectar propus de noi, Guvernul a aprobat un sprijin de 300 de euro pe hectar. În urma discuţiilor, aceasta a fost suma maximă pentru care am putut obţine aprobarea bugetului necesar, ca producătorii de cartofi să nu rămână fără sprijin şi în acest an. Astfel, putem lansa programul înainte de recoltare şi, printr-un proces rapid de înscriere şi verificare, putem acorda sprijin producătorilor de cartofi, în contextul costurilor de producţie tot mai mari şi al provocărilor generate de importuri. În acelaşi timp, Ministerul Agriculturii continuă să susţină că agricultura are nevoie de un sprijin mai consistent din partea Guvernului şi că, mai ales într-un an marcat de situaţii de criză, fermierii trebuie sprijiniţi mai rapid şi mai ferm", a declarat viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, în comunicat.

Schema se adresează producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2026, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale, precum şi producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a beneficia de sprijin, producătorii trebuie să cultive o suprafaţă de minimum 0,3 hectare cu cartof de consum, să obţină o producţie de cel puţin 12 tone/ha, să fie înscrişi în Registrul agricol şi să facă dovada valorificării producţiei prin documentele justificative prevăzute de actul normativ.

Cererile de înscriere în program se depun la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene, în cinci zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii. Acestea pot fi transmise şi prin mijloace electronice, poştă sau curierat.

Identificarea suprafeţelor şi verificarea existenţei culturilor se realizează înainte de recoltare, de către echipe mixte formate din reprezentanţi ai DAJ şi ai centrelor judeţene APIA. Recoltarea şi valorificarea producţiei se efectuează după verificările în teren şi cel târziu până la 18 noiembrie 2026, inclusiv.

Documentele care atestă valorificarea producţiei trebuie depuse până la 23 noiembrie 2026, inclusiv. Plata sprijinului se va efectua până la 22 decembrie 2026.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro pe durata ultimilor trei ani. În situaţia în care solicitările depăşesc bugetul alocat programului, cuantumul sprijinului acordat pe hectar va fi redus proporţional.