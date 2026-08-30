Normele actuale au fost scrise cu mult înainte și interzic pulverizarea aeriană. În România, un astfel de proiect de lege a trecut de Senat și urmărește să clarifice folosirea acestor echipamente de către fermieri. Unii dintre ei investesc deja în astfel de drone și învață să le piloteze.

În ultimii ani, dronele agricole au devenit un instrument important pentru fermierii români datorită beneficiilor pe care le aduce această tehnologie.

Corespondent Știrile ProTV: „Pentru un fermier, drona agricolă poate fi unul dintre cele mai importante echipamente care să îl ajute să își monitorizeze culturile și să își optimizeze, totodată, și producția. Drona poate scana în timp real culturile și îi poate arăta fermierului exact unde are probleme cu deficitul de apă, cu bolile sau dăunătorii, de pildă. Și ajungem la o a doua funcție importantă a acestor echipamente: pulverizarea de pesticide. Pot căra între 30 și 100 de litri de substanță pe care o împrăștie țintit pe zonele identificate cu probleme. Asta spre deosebire de utilajele clasice care pulverizează pesticidele pe toată suprafața culturii.”

Doar că aceste drone au nevoie de persoane pregătite să le opereze. La cursurile de piloți de drone civile cererea e tot mai mare, iar costurile depășesc 4 mii de lei pentru teorie și practică.

Marcel Ionescu, președintele Asociației pentru Agricultură de Precizie: „Cei care aplică, foarte interesant, sunt pe segmentul de vârstă de la 18 ani la 60 plus. Observă că e nevoie din ce în ce mai mare de piloți de dronă civilă, din ce în ce mai mult pe piață. Vă dau un exemplu de la unul din colaboratorii asociației noastre care are nevoie de piloți. De astăzi, dacă îl are, îl rezervă pentru anul viitor la tratamente.”

Deși tehnologia este deja folosită în teren, legislația nu ține pasul cu ea. În România, folosirea dronelor pentru aplicarea tratamentelor nu este reglementată, drept urmare, folosirea ei este interzisă, spun reprezentanții Autorității Fitosanitare. Cel puțin teoretic, pentru că, în practică, nu există o bază legală prin care cei care o fac să fie sancționați.

Liviu Ilinca, membru în comisia de avizare substanțe, Clubul Fermierilor Români: „La noi încă este în dezbatere acest aspect, deci utilizarea dronei este undeva, să zicem, într-o zonă gri, încă nesigură, din punct de vedere al legislației. Drona este folosită și zburată la vedere, este utilizată de către un pilot atestat. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu există probleme care să apară din punct de vedere legal.”

Între timp, și Comisia Europeană vrea să actualizeze legile și să permită pulverizarea tratamentelor cu ajutorul dronelor. Utilizarea ar urma să fie făcută controlat și numai după evaluarea tuturor riscurilor. O miză importantă și pentru consumatori. Folosită corect, drona poate limita costurile de producție.