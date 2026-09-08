În același timp, în primele opt luni din acest an, piața românească a raportat o scădere de 10,4%, comparativ cu perioada similară din 2025, potrivit News.ro.

„În luna august 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 37% față de august 2025; autoturismele «electrificate» au o scădere de 31%, realizând o cotă de piață de 65%, din care: Autoturismele mild-hybrid (MHEV) înregistrează o scădere de 43%, cu o cotă de piață de 21,5%; Autoturismele full-hybrid (FHEV) înregistrează o scădere de 43%, cu o cotă de piață de 21%; Autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au o creștere de 48,8%, cu o cotă de piață de 15,5%; Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o scădere de 29,7%, cu o cotă de piață de 7%”, arată APIA, într-un comunicat de presă.

În același timp, vehiculele comerciale ușoare plus minibus sunt în creștere cu 5%, iar cele grele plus bus cu 17%.

„Scăderea cu 37% a înmatriculărilor de autoturisme noi, în luna august, confirmă fragilitatea pieței auto din România, într-un an marcat de incertitudine și de lansarea târzie a principalului program destinat înnoirii parcului auto. Chiar și în acest context, autoturismele electrificate reprezintă 65% din piață, iar evoluția tehnologiilor este relevantă: segmentul plug-in hybrid crește cu aproape 49%, în timp ce automobilele pur electrice, deși scad cu 29,7% în volum, își majorează cota de piață de la 6,3% la 7%”, a declarat președintele APIA, Dan Vardie.

Acesta spune că Programul Rabla Auto, lansat doar pentru persoanele fizice abia pe 20 iulie, a oferit și el un semnal clar privind opțiunile consumatorilor, bugetul destinat automobilelor pur electrice și plug-in hybrid fiind epuizat în doar 10 zile.

„Cu toate acestea, la redistribuirea fondurilor pentru cea de-a 2-a sesiune începută pe 25 august 2026, peste 70 de milioane de lei din aproximativ 94 de milioane au fost direcționate către categoria motoare termice și hibride și doar aproximativ 20 de milioane către PHEV și BEV. Noi, la APIA, considerăm că un program de mediu eficient trebuie să susțină atât înnoirea parcului auto, cât și tranziția către tehnologii cu emisii cât mai reduse, iar alocarea fondurilor ar trebui să reflecte inclusiv cererea reală din piață. Cu atât mai mult cu cât România se îndepărtează de tendința europeană: în timp ce piața UE era în creștere cu 5,7% după primul semestru din 2026 (conform datelor ACEA), piața românească ajunge după primele opt luni la -10,4%”, afirmă Vardie.

Acesta atrage atenția că România are nevoie de politici predictibile, lansate la timp și coerente, cu obiectivele de modernizare și decarbonizare a parcului auto, „care țin cont atât de realitățile industriei pe plan internațional, cât și de preferințele și nevoile consumatorilor români”.

Autoturismele electrificate au ajuns la 65% din piață

Datele APIA arată că autoturismele (care reprezintă aproximativ 85% din total piață) au înregistrat, în luna august 2026, un volum de 9.473 unități, cu 37% mai puțin față de luna similară din 2025.

Pe clase, în august 2026, față de aceeași lună a anului trecut, se observă o evoluție mixtă a segmentelor în care sunt încadrate autoturismele, după cum urmează: Clasa A (-25), Clasa B (-25%), Clasa C (-23%), Clasa D (+10%), Clasa E (+7,6%), Clasa F (-31%), SUV (+1,5%).

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 57%, urmat de Clasa C, cu o cotă de 25%, și Clasa B, cu o cotă de 11%.

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna august a acestui an, față de perioada similară din 2025, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de 43%, ajungând la o pondere de 30%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o scădere de 54%, ajungând la o pondere de 4,7%, arată APIA.

La autoturismele echipate cu motoare mild-hybrid se înregistrează, în luna august 2026, o scădere de 43%, ajungând la o pondere de 21,5% din totalul pieței de autoturisme. Din totalul motorizărilor mild-hybrid, 70% sunt motorizări pe benzină, în timp ce 14% sunt motorizări pe GPL și 16% sunt motorizări pe motorină.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate“, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV și PHEV), precum și cele mild-hybrid și full hybrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețin, în luna august a anului 2026, o cotă de piață de 65%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cota deținută de motorizările pe benzină și motorină, precizează APIA.

În același timp, autoturismele full electrice au o cotă de 7% din piață, în luna august a anului 2026, față de august 2025, când reprezentau 6,3%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid dețin o cotă de piață de 15,5%, față de august 2025, când reprezentau 6,5%.

Cele mai vândute modele electrice și hibride în 2026

Top Mărci – ELECTRICE

În anul 2026, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt Tesla Model Y, cu 873 unități și o creștere de 273% față de anul precedent, Tesla Model 3, cu 670 unități, și BYD Dolphin Surf, cu 614 unități.

Top Mărci - PLUG-IN HYBRID

În ceea ce privește autoturismele plug-in, top 3 modele din 2026 este condus de BYD Seal U DM-i, cu 977 unități, Toyota RAV4, cu 769 unități, și Chery TIGGO9, cu 558 unități.

Top Mărci - FULL HYBRID

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 din 2026: Toyota Corolla, cu 3420 unități și o creștere de 20% față de anul precedent, după care urmează Toyota Yaris Cross, cu 1888 unități, și Dacia Duster, cu 1540 unități.

Top Mărci - MILD HYBRID

Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3 în anul 2026: Dacia Duster, cu 2010 unități și o scădere de 56,6%, urmată de Skoda Octavia, cu 1238 unități, și Dacia Bigster, cu 1068 unități.

La categoria vehiculele comerciale ușoare și minibus se înregistrează, în august 2026, o creștere ușoară de 5%, față de august 2025, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus raportează un avans de 21%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au scăzut, în primele opt luni ale anului 2026, la un volum de 392 unități, față de 424 unități în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, vehiculele comerciale grele și bus consemnează, în august 2026, o creștere de 17%, comparativ cu august 2025, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele raportează o majorare de 14%, potrivit datelor APIA.