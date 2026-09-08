”Peste 1.400 de candidaţi îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de admitere directă în magistratură şi aproximativ 1.800 de candidaţi îndeplinesc condiţiile de participare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii”, a transmis CSM, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, listele nu sunt definitive. CSM mai precizează că toţi candidaţii respinşi pot formula contestaţie, care va fi soluţionată de Plenul CSM, în condiţiile regulamentelor de concurs.

”În ceea ce priveşte concursul de admitere directă în magistratură, numărul candidaţilor este cu aproximativ 200 de candidaţi în plus faţă de ultimul concurs. Iar în ceea ce priveşte admiterea la INM, numărul candidaţilor este aproximativ acelaşi cu cel de la penultimul concurs de admitere la institut”, a precizat CSM, apreciind că cifrele arată un ”interes ridicat pentru o carieră în magistratură”.