AUR acuză că sunt foarte multe persoane decedate pe listele electorale din mai multe judeţe

Mai mult, ei acuză şi o creştere a solicitărilor pentru urna mobilă, comparativ cu primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2024.

”Avem foarte multe situaţii cu persoane decedate care se află pe listele electorale. În Bucureşti şi în Prahova le-am şi dovedit, pentru că sunt deja filmările video încărcate pe internet şi de asemenea au fost sesizate şi autorităţile. De altfel, în toată ţara există asemenea situaţii. Sunt persoane decedate pe listele electorale, iar sesizările vin de la rudele acestor persoane. Avem în Bistriţa-Năsăud, în Bucureşti în toate sectoarele se află astfel de situaţii cu persoane decedate pe listele electorale, în Braşov, Cluj, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, sunt toate judeţele”, a declarat într-o conferinţă de presă, senatorul Nicolae Vlahu.

”În judeţul Constanţa am fost sesizaţi cu privire la faptul că listele electorale care au ajuns în secţiile de votare au anumite alterări ale listelor, în sensul că au fost tăiate cu pixul anumite persoane de pe listă, iar în dreptul semnăturii scrie decedat. Pentru acest motiv am formulat şi eu o sesizare către IPJ Constanţa, în care am sesizat un fals în înscrisuri oficiale. CNP-ul acestora apare ca fiind valid, ceea ce presupune că, teoretic, persoanele decedate ar putea avea un vot înregistrat”, a transmis deputatul AUR.

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a susţinut că se înregistrează o creştere a solicitărilor pentru urna mobilă.

”Odată cu deschiderea secţiilor de către preşedinţi, într-un interval de două ore, s-au primit de trei ori mai multe solicitări de urnă mobilă decât în precedentele alegeri. Este un volum foarte mare şi o să vă dau câteva exemple de judeţe ca să înţelegeţi de ce e o problemă această metodă, şi anume urna mobilă. De exemplu, în judeţul Argeş, în 2024, la alegerile prezidenţiale, au fost 102 cereri. Astăzi avem 1.400, de 10 ori mai mult. În judeţul Botoşani, în 2024, au fost 779 cereri pentru urna mobilă, acum avem 1.596. În judeţul Cluj au fost 1.130 anul trecut, anul acesta dublu, 2.150. În judeţul Bacău, 298 erau, astăzi sunt 693”, a declarat Georgiana Teodorescu.

