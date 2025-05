Promisiunile electorale ale candidatului George Simion. Ce soluții are pentru a scoate România din criza politico-economică

Acesta din urmă a obținut 1.979.767 de voturi, respectiv 20,99% din voturile valabil exprimate.

Știrile ProTV.ro vă prezintă mai jos programul electoral, lista promisiunilor făcute și asumate de către George Simion, așa cum reiese ea atât din documentele postate de candidatul AUR, cât și din declarațiile lui mai recente.

Promisiunile electorale sunt, poate, cu atât mai importante cu cât atât contextul internațional cât și cel local sunt nefavorabile.

Războiul comercial declanșat de președintele Donald TrumpChinei a contribuit masiv la un nivel foarte ridicat de volatilitate pe piețele internaționale, care se răsfrânge mai ales asupra economiilor în curs de dezvoltare, considerate mai riscante.

În același timp Federația Rusă își continuă invazia din Ucraina, la doar câteva sute de kilometri de granița Românie, fapt ce pune presiune atât pe piața energetică europeană cât și în ceea ce privește siguranța națională.

Pe plan intern România se confruntă cu o criză politică suprapusă peste una bugetară. Trei dintre primii cei mai importanți patru oameni în stat ocupă funcția ca interimari (președintele Republicii, șeful Senatului și premierul) iar economia este sufocată de un deficit bugetar imens, de 9,3% din PIB înregistrat anul trecut pe fondul exploziei cheltuielilor cu pensii și salarii în anii electorali 2023 și 2024.

Cursul leului a trecut recent de pragul psihologic de 5 lei per euro, Robor (indicele bancar de care sunt legate dobânzile creditelor acordate până în mai 2019) a crescut vizibil, la fel și dobânzile la care se împrumută statul iar inflația anuală stagnează în loc să scadă, erodând în continuare puterea de cumpărare.

Știrile ProTV.ro vă prezintă programul de guvernare asumat de George Simion (AUR) defalcat pe mari domenii, cum sunt economia, educația, sănătatea și politica externă.

1. Politică externă

Sub sloganul „Românii demni în Europa și în lume”, partidul AUR care-l are ca președinte pe candidatul la prezidențiale, George Simion, are ca scop în ceea ce privește gurvernarea în următorii 10 ani să ridice standardul de viață din România la nivelul mediu din Uniunea Europeană. Astfel, ei au venit cu o serie de propuneri:

• Impunem respectarea tratatelor în vigoare de către partenerii europeni și euro-atlantici și recunoașterea rolului României ca aliat și stat membru cu drepturi egale.

• Românii sunt egali cu ceilalți cetățeni ai statelor Uniunii Europene, beneficiind de toate drepturile aferente, inclusiv de apartenența la spațiul Schengen.

• Contracarăm, prin toate intrumentele legale și instituționale, acordurile și directivele care pot afecta interesele României și ale românilor.

• Interesul național trebuie să fie axul central al politicii externe a României.

• Respingem tendințele de centralizare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.

• Protejăm și promovăm interesele comunităților românești istorice și ale românilor din diaspora. Totodată, stimulăm relațiile diplomatice, economice și comerciale cu alte state și prin intermediul românilor din străinătate, ca unul dintre mijloacele de mare preț ale întăririi cooperării dintre țări.

2. Economie

Din punct de vedere economic, George Simion alături de reprezentanții AUR își propun să reducă taxarea muncii și a companiilor. Astfel, ei vin cu un plan de creștere graduală, în primii patru ani de guvernare a salariului minim brut până la valoarea de 5.000 de lei. Mai mult, aceștia spun că el va fi indexat automat cu rata anuală a inflației. Propunerile AUR cu referire la acest sector sunt următoarele:

• Mai mulți bani pentru salariați, mai puține taxe pentru firme. Reducerea drastică a taxelor, a contribuțiilor la sistemul de pensii, asigurări sociale și sănătate până la un nivel maxim cumulat de 25% din salariul angajatului pentru primii 5.000 lei din salariul brut.

• Sprijinim seniorii României – venituri suplimentare pentru ei și integrare în societate. Persoanele care aleg voluntar să își continue activitatea profesională în mediul privat după atingerea vârstei de pensionare vor fi scutite de contribuții și impozitul pe veniturile din salarii. Măsura va încuraja companiile să angajeze persoane vârstnice în locurile de muncă și pozițiile potrivite seniorilor.

• Reducem presiunea asupra mediului de afaceri. Instituțiile statului nu vor putea controla mai mult de o dată pe an același agent economic, în lipsa constatării unor nereguli, pentru a permite mediului de afaceri să se concentreze pe activitatea economică.

• Simplificăm politica fiscală. Pentru companiile cu o cifră de afaceri mai mică de 5 milioane de euro stabilim un impozit pe cifra de afaceri de 2%. Pentru companiile cu cifra de afaceri egală sau mai mare de 5 milioane de euro se va aplica un impozit pe profit de 16%.

• Taxăm companiile care nu își declară profiturile în România. Societățile comerciale cu o cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro vor plăti anual impozit pe profit de 16%, dar nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri.

• Respectarea calendarului fiscal: măsurile care conduc la creșterea taxelor sau introducerea de noi taxe trebuie introduse în calendarul fiscal cu cel puțin doi ani înainte de a fi implementate, pentru a oferi predictibilitate. Optimizarea fiscală a statului și descurajarea practicilor ilegale de export a profiturilor de către companii.

• Promovăm munca în țară. Completăm aplicația Revisal cu o secțiune în care companiile își pot prezenta întregul necesar de forță de muncă. Platforma va fi publică și se va promova la nivel local, județean, național, precum și pentru românii care lucrează în străinătate.

• Pensiile trebuie să se bazeze pe contributivitate. Nimeni nu va beneficia de pensie până în momentul atingerii vârstei standard de pensionare. Vârsta de pensionare nu va crește. Pensiile speciale aflate în plată cu venituri lunare cumulate mai mari decât salariul președintelui țării, se va impozita cu 90% partea care depășește salariul președintelui și care nu este bazată pe contributivitate.

3. Sănătate

Referitor la acest sector, George Simion alături de reprezentanții AUR vin cu o serie de propuneri:

Construim spitale județene prin Programul „Ana Aslan”.

Acest program se va finanța prin intermediul Companiei Naționale de Investiții pe baza unor proiecte-tip, folosind fonduri europene.

Relansăm Institutul Cantacuzino.

Trecem toate Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) din subordinea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în coordonarea Ministerului Sănătății.

Rolul medicului de familie va fi extins, astfel încât să fie degrevat de sarcini suplimentare medicul specialist.

Nivelul de salarizare al cadrelor medicale va fi corelat cu numărul pacienților tratați, dificultatea cazurilor, precum și cu rezultatele medicale obținute.

Restabilim rolul policlinicilor și asigurăm decontarea serviciilor medicale furnizate. Elaborăm un program național de dotare, modernizare și construire de noi policlinici, pe bază de proiecte tip, astfel încât să existe câte o policlinică la 25.000 de români.

Alimentație și prevenție pentru o viață sănătoasă. Asigurăm accesul la o alimentație sănătoasă, în cantitate suficientă și de calitate, în special pentru copii. Promovăm activitățile fizice pentru toate categoriile de vârstă, alături de furnizarea de resurse materiale care să permită acest lucru.

Acces la un diagnostic cât mai timpuriu. Creăm un program de prevenție pentru bolile față de care românii prezintă un risc ridicat, care include un set de analize și controale gratuite adaptate pe grupe de vârstă.

Reducem timpul de acces la serviciile medicale de urgență prin creșterea și înnoirea parcului de ambulanțe și asigurarea necesarului de personal medical specializat, astfel încât timpul de intervenție la fiecare caz să nu depășească 10 minute.

Decontarea serviciilor stomatologice.

4. Educație

În ceea ce privește educația, lozinca folosită de reprezentanții AUR și George Simion este Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara!. Astfel, planurile scoase la bătaie sunt următoarele potrivit programului de guvernare:

Redăm demnitatea cadrelor didactice. Programul național „DOMNUL TRANDAFIR” are ca scop redarea demnității cadrelor didactice prin salarizare și stimulente adecvate, oferirea de locuințe, statut, dotări și echipamente, precum și reducerea sarcinilor birocratice pentru a permite dascălilor să se concentreze pe activitățile didactice.

Creăm sau extindem liceele pedagogice și vocaționale, precum și școlile de arte și meserii.

Dezvoltăm învățământul dual.

Încurajăm creșterea numărului de studenți cu 50% în următorii 10 ani, în special în domeniile în care există o lipsă de specialiști pe piața internă.

Eliminăm subvenționarea învățământului exclusiv în funcție de numărul de elevi/studenți, iar criteriul de finanțare va fi mutat spre performanță și competență profesională, și utilitatea economică, culturală și socială a proiectelor educaționale și de cercetare.

Toți elevii vor beneficia de o masă caldă preparată din produse locale în următorii cinci ani.

Reintroducem obligativitatea purtării uniformelor școlare.

Implementăm programul „Școala de după Școală”, care include programe realizate în mod organizat prin intermediul unităților de învățământ, asociațiilor sportive, culturale, de mediu, de protecție socială, inginerie și știință.

Promovăm o politică națională de susținere a sportului de masă, care include sportul școlar, studențesc, Daciadele și, implicit, sportul de performanță.

Susținem creșterea numărului de unități de învățământ, astfel încât, în decurs de 10 ani, să se poată desfășura activitatea educațională într-un singur schimb.

Elaborăm un Program național pentru modernizarea, extinderea și construirea, în următorii 10 ani, a 500 de clădiri destinate învățământului primar, gimnazial și liceal.

Solicităm, pe bază de reciprocitate și de respectare a drepturilor minorităților, înființarea de școli și licee în limba română în comunitățile românești din diaspora.

Majorăm bursa socială pentru elevi la o valoare de cel puțin ¼ din salariul minim pe economie.

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, își păstrează programul electoral lansat în noiembrie 2024, fără modificări. Potrivit echipei sale de campanie, programul reflectă consecvența în valori și direcția politică asumată.

Una dintre temele centrale ale candidaturii este afirmarea României ca stat suveran, egal în cadrul Uniunii Europene.

Simion susține o Europă a națiunilor independente, unde drepturile cetățenilor români sunt respectate fără compromisuri.

Viziune pentru o Europă a națiunilor egale:

• Respect și egalitate: Românii trebuie să fie tratați în mod egal cu cetățenii altor state din UE.

• Sprijin pentru cetățeni: Programul prevede asistență juridică oferită românilor discriminați în străinătate.

• Acces echitabil la fonduri: România trebuie să beneficieze de aceleași condiții ca orice alt stat membru în ceea ce privește finanțarea europeană.

Poziția față de NATO și conflictul din Ucraina:

George Simion susține apartenența României la NATO, dar afirmă cu tărie că „România nu trebuie să se implice în războaie”. El promite menținerea neutralității și respinge orice formă de implicare militară în conflictele externe.

Candidatul a criticat decizia de a dona sisteme de apărare Ucrainei și afirmă că va apăra interesele naționale cu prioritate.

Angajamente suplimentare:

• Pace și neutralitate: „Voi fi președintele care va menține România în afara oricărui conflict armat.”

• Statul de drept: Simion promite reinstaurarea statului de drept și oprirea abuzurilor comise de instituțiile de forță.

• Transparență: Declară că va face public adevărul despre anularea alegerilor din noiembrie 2024.

Declarații și planul Simion pentru un stat funcțional

Programul politic

"Planul Simion" pentru prezidențiale cuprinde 200 de puncte, printre care:

- Reducerea numărului de parlamentari la 300

- Un guvern cu doar 12 ministere și maximum 50 de secretari de stat

- Tăierea ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de muncă

- Reducerea taxării muncii

- "Împroprietărirea românilor" cu locuințe la prețul de 35.000 euro

- Refinanțarea creditelor cu dobândă zero

George Simion a făcut o serie de promisiuni românilor, iar una dintre ele este Casa pentru fiecare. Potrivit site-ului www.planulsimion.ro, dar și al declarațiilor publice, candidatul AUR a specificat următoarele:

Locuințe la 35.000 Euro

În cadrul acestui program se vor construi până la 1.000.000 (un milion) de apartamente, la cele mai noi standarde, împărțite teritorial după cererea solicitanților înscriși în program. Ele vor fi amplasate în imediata apropiere a orașelor mari parțial suprasaturate urbanistic, cu toată infrastructura aferentă, cu utilitățile necesare la o capacitate corelată cu consumurile.

Dotările acestor ansambluri vor fi în raport direct cu numărul populației +20%, pentru a avea acoperit în timp un grad de creștere organică a ansamblurilor. Totodată, în aceste zone vor fi grădinițe, școli, cabinete medicale, spații comerciale, malluri și clădiri de birouri.

În mare parte vor fi apartamente cu 2, 3 și 4 camere între 50-100 mp, cu un preț de pornire de la 35.000 EUR pentru un apartament de 2 camere de aproximativ 50-55 mp. Eligibilitatea va fi stabilită în funcție de vârstă, număr de copii, de numărul de proprietăți deținute (nicio proprietate, o proprietate, două sau mai multe proprietăți), starea civilă etc.

Prima condiție pentru participarea la acest program

#PlanulSimion - este înscrierea în platforma #PlanulSimion, prin semnarea contractului cu George Simion. Pe platformă se optează la ce capitole se va face înscrierea.

Se vor construi ansambluri imobiliare, complexe de apartamente, mall, grădinițe, școli, birouri, cabinete medicale, șosea cu minim 4 benzi de circulație, parc propriu, terenuri sportive etc.

Pe lângă posibilitatea achitării din resurse proprii, finanțarea se va face printr-un program special destinat exclusiv acestor apartamente, direct, cu dobândă 0 (zero) pentru cumpărători, pe o perioadă între 10-25 de ani, în funcție de solicitare.

Astfel, un apartament de 50-55 mp utili va necesita un avans de 1.000 EUR și o rată lunară fixă de 120 EUR pentru 25 de ani (astfel, prețul final va fi cel inițial, indiferent de inflație).

Cu toate acestea, președintele AUR, George Simion, a spus public că promisiunea locuințelor de 35.000 de euro nu a fost una realistă, ci o metodă de atragere a atenției în campanie.

Într-o cadrul unei declarații televizate, liderul partidului a admis că oferta nu reflecta un program concret, ci a fost folosită ca instrument de promovare.

„A fost forma noastră de marketing, de promovare. Dacă spuneam 'case în programul ANL pentru toată lumea la 35.000 de euro', nu credea nimeni. Că nu ai acces la ANL”, a spus Simion, justificând astfel abordarea electorală.

Mai mult, liderul AUR a subliniat că strategia a fost esențială pentru creșterea partidului în sondaje:

„Dacă nu aveam în acești ani formele acestea de promovare prin care să spargem blocada informațională, nu mai eram unde suntem astăzi, la 42% voturi”, a afirmat acesta.

Promisiunea caselor ieftine a fost larg mediatizată în campaniile recente ale AUR și a generat numeroase reacții, inclusiv critici din partea specialiștilor în publicitate, care au avertizat că astfel de afirmații nu sunt doar neadevărate, ci pot fi și periculoase prin potențialul lor de a înșela electoratul.

Pe de altă parte, pe pagina de Facebook el i-a întrebat pe români dacă sunt de acord ca persoanele apte de muncă să nu mai primească ajutoare sociale, iar postarea a strâns mii de reacții și comentarii.

Majoritatea respondenților au fost de acord cu această inițiativă a liderului AUR.

Mai mult, George Simion a declarat pentru Financial Times (FT) că, dacă va fi ales preşedinte, va încerca să îl readucă pe Călin Georgescu într-o poziţie de conducere, pentru a reflecta popularitatea sa.

„Într-o democraţie, laşi poporul să decidă”, a spus Simion.

„Deci, ca preşedinte, pot schimba membrii Curţii Constituţionale, membrii serviciilor secrete, astfel încât să pot asigura alegeri corecte şi pot fi un mediator pentru a găsi majoritatea în parlament. Acesta este modul în care ne putem gândi să-l avem ca prim-ministru” (pe Georgescu - n.r.), a declarat Simion pentru FT.

O altă afirmație care a stârnit controverse în spațiul public a fost momentul în care George Simion a mulțumit administrației Trump pentru că a pedepsit România prin scoaterea țării noastre din programul care permitea românilor să călătorească fără vize în SUA.

Alegerile prezidențiale 2024-2025

Contextul candidaturii lui Simion este marcat de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 de către Curtea Constituțională. Inițial, turul doi ar fi trebuit să aibă loc pe 8 decembrie 2024 între Călin Georgescu (22,94%) și Elena Lasconi (19,17%).

După invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu de către BEC și ulterior CCR, George Simion și-a anunțat candidatura oficială la alegerile prezidențiale reprogramate, fiind susținut și de Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Anterior, Georgescu îl criticase pe Simion, afirmând că acesta "este omul altora, al celor care nu au nimic în comun cu binele poporului".

