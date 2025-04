Nicuşor Dan, după ce USR i-a retras sprijinul Elenei Lasconi: „Eu cred că a fost o decizie corectă”

„Eu cred că lucrul cel mai important e că în sfârşit s-au despărţit apele. Avem partidele pe care le cunoaştem şi avem doi candidaţi, Ponta şi Simion”, a spus Nicuşor Dan la B1, după ce USR a decis să îi retragă sprijinul Elenei Lasconi.

El a precizat că mai e o direcţie care este actuala Coaliţie de Guvernare, care are un candidat, Crin Antonescu.

„Domnul Antonescu spune: Votaţi-mă pe mine ca să continuăm ce am început. Deci o direcţie, păstrăm modul în care facem politică în România”, a precizat el. Nicuşor Dan a subliniat că mai există această, în opinia sa, mare aşteptare a românilor pentru o schimbare reală, cu păstrarea direcţiei occidentale. ”Aici cred că eu sunt candidatul reprezentativ”, a spus el.

Întrebat dacă, după retragerea lui Lasconi, este proiectat în turul 2, automat, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu, nu, nicidecum”.

Nicuşor Dan a comentat retragerea sprijinului politic pentru Lasconi, afirmând că „evident că este un moment emoţional”.

„Evident că, doamna Lasconi, cum am spus şi mai devreme, personal, nu ţi-ar plăcea să fii în pielea ei. Pe de altă parte, noi nu discutăm acum de un job pe care o persoană îl ia. Noi discutăm de direcţia în care merge România. Şi discutăm de posibilitatea ca preşedintele României să fie cineva care nu are o problemă să se întâlnească cu pro-ruşi şi nu are o problemă să aducă centrale chinezeşti la Cernavodă. Deci despre asta este lucrul pe care noi discutăm acum. Şi e o chestiune foarte, foarte serioasă”, a explicat el.

„Eu cred că după ce va trece această emoţie, oamenii se vor gândi la lucrurile serioase pentru România, care este direcţia pe care noi o dăm acestei ţări. Şi cred că mulţi dintre oamenii care acum sunt cumva în sfera acestei emoţii, vor gândi lucid şi vor duce voturile către cineva pro-european. Eu cred că a fost o decizie corectă”, a arătat el.

Nicuşor Dan a ţinut să precizeze că nu a avut nicio legătură cu această decizie dar cunoştea discuţiile.

„Evident, este un partid cu care colaborez la Bucureşti de cinci ani. Sunt oameni cu care mă cunosc. Evident că am aflat de discuţii din interiorul partidului. Nu o să vă spun acum cu cine am vorbit, ce am vorbit. Dominic Fritz m-a sunat şi mi-a spus că mâine o să avem un Birou Naţional”, a mai spus el.

Elena Lasconi a rămas fără sprijinul partidului

După ce au spus că îi retrag sprijinul politic Elenei Lasconi, cei din USR vor să încheie contractele de promovare pentru campania ei. Ședința în care s-au decis aceste lucruri nu a fost lipsită de incidente.

Elena Lasconi are 4% în sondajele comandate de USR

În aceeași ședință, colegii i-au prezentat Elenei Lasconi cifrele din ultimele sondaje. Surpriza a fost că unii nu știau de acele cifre.

Elena Lasconi: ”Dă-mi voie să cred că toate fac parte din planul puciului, eu cred în șansa mea și în șansa noastră. Eu cred că avem șanse și acum să intrăm în turul doi”.

Diana Buzoianu, parlamentar USR: ”Eu cred că tu crezi în șansele tale, că tu ești subiectivă, dar dacă suntem între 4 și 6% obiectiv pe sondajele noastre, nu ți se pare normal că astea sunt niște cifre pe care ar trebui să le știm cu toții?”.

Elena Lasconi nu va mai avea nici dreptul să facă postări online pe conturile formațiunii de pe rețelele sociale, au decis colegii ei. Ea a anunțat că va merge mai departe și își va face campanie pe conturile ei online.

