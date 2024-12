Scurta declarație a lui Călin Georgescu după ce a votat. Mesajul transmis de candidatul independent

"La mulţi ani, România! Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul, am votat pentru pace, nu pentru război, am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală dedicată total neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România", a declarat Georgescu.

El a votat, alături de soţia sa, la o secţie amenajată la o şcoală din localitatea ilfoveană Mogoşoaia, potrivit Agerpres.

Potrivit calendarului alegerilor din 2024, anul 2024 este marcat de patru runde de alegeri în România: alegeri europarlamentare și alegeri locale (9 iunie), prezidențiale (24 noiembrie primul tur, 8 decembrie, turul doi) și parlamentare (pe 1 decembrie).

Ce trebuie să știi despre alegerile din 1 Decembrie este că românii își aleg reprezentanții în Senat și Camera Deputaților, votând pentru partide politice, alianțe electorale sau candidați independenți. Deși ambele camere fac parte din Parlamentul României și au rolul de a elabora și aproba legi, există câteva deosebiri majore între Senat și Camera Deputaților.

