Elena Lasconi: „Haideți la vot. La graniţele noastre sunt alţii care îşi apără libertatea şi democraţia cu arma în mână”

Elena Lasconi a votat, duminică, la o secţie din Câmpulung.

”Am votat de aici de la Câmpulung unde a avut loc cea mai longevivă mişcare de rezistenţă împotriva comunismului şi sper să ne audă de acolo, de lângă îngeri, şi Elisabeta Rizea .Am votat cu încrederea că nu ne vom lăsa îngenunchiaţi, că vom rămâne liberi, vom gândi liberi. Am votat pentru România pe care o iubesc şi pe care sunt sigură că o iubiţi cu toţii. La mulţi ani, România! La mulţi ani, tuturor românilor! Este o zi foarte importantă astăzi pentru că în Parlament se decid legi, avem legi importante. Sunt extrem de importante aceste alegeri şi mă uit cu îngrijorare la ce se întâmplă în Georgia şi ar trebui să ne punem şi noi multe semne de întrebare. Am votat cu o echipă de oameni care chiar pot să facă schimbarea în ţara asta care de 35 de ani este condusă de politicieni incompetenţi şi ştiu că ei pot”, a declarat Elena Lasconi, potrivit News.ro.

Potrivit calendarului alegerilor din 2024, anul 2024 este marcat de patru runde de alegeri în România: alegeri europarlamentare și alegeri locale (9 iunie), prezidențiale (24 noiembrie primul tur, 8 decembrie, turul doi) și parlamentare (pe 1 decembrie).

Ce trebuie să știi despre alegerile din 1 Decembrie este că românii își aleg reprezentanții în Senat și Camera Deputaților, votând pentru partide politice, alianțe electorale sau candidați independenți. Deși ambele camere fac parte din Parlamentul României și au rolul de a elabora și aproba legi, există câteva deosebiri majore între Senat și Camera Deputaților.

Cele mai recente informații despre alegerile parlamentare din 2024, dar și despre prezența la vot, atât în țară cât și în străinătate, pot fi urmărite live pe stirileprotv.ro.

