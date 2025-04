Răspunsul lui Marcel Ciolacu după ce a fost întrebat cine va fi următorul preşedinte al PSD: „Am stat o oră de vorbă”

În cazul în care Crin Antonescu nu câştigă alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu e de părere că PSD fie rămâne la guvernare, dar neapărat cu funcţia de prim-ministru, fie trece în opoziţie. ”În momentul în care PSD-ul, după ce a câştigat alegerile, trece în opoziţie, înseamnă că la Cotroceni e Klaus Iohannis înapoi”, spune liderul PSD, aluzie la alegerile parlamentare din 2020, unde PSD s-a clasat pe primul loc, dar Klaus Iohannis a format o majoritate de dreapta. Marcel Ciolacu anunţă că ia în calcul să renunţe la funcţia de prim-ministru după ce a va îndeplini două obiective politice majore: aderarea României la OCDE şi atragerea banilor din PNRR. Ambele ţinte ar trebui atinse până la finalul anului 2026.

Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a fost întrebat, într-o emisiune, la Prima TV, dacă are curajul să spună trei nume care ar putea prelua şefia PSD pe viitor.

”Mai mult ca sigur, niciunul din cei care îmi vor cere mie demisia nu o să fie (preşedinte - n.r.). A fost o glumă. În al doilea rând, am reuşit, şi cu mândrie o spun, să am o relaţie prietenească şi colegială cu colegii mei. Şi să ne spunem lucruri. Astăzi a fost Mihai Tudose la mine şi am stat vreo oră de vorbă. Împreună cu Sorin Grindeanu şi cu Alina Gorghiu, cu domnul Hubert, am fost la echipa de campanie şi la sediul de campanie al domnului Crin Antonescu, cum e normal, fiindcă este candidat nostru. Am vorbit de organizare, de activităţile viitoare. Şi cu Mihai Tudose am vorbit despre partid. Eu am o comunicare cu colegii mei. S-au dus vremurile cu cuţitele şi cu răzbunările. PSD-ul e un partid normal în acest moment şi mă bucur că am reuşit acest lucru în cinci ani de zi”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a mai fost întrebat dacă Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu ar putea prelua şefia PSD. ”Sunt foarte mulţi colegi şi colege care pot fi preşedinte. Nu trebuie să dau eu nume. După ce nu o să mai fiu (preşedinte - n.r.), cu certitudine eu nu o să mă implic în a susţine pe cineva. Ştie PSD-ul mai bine. PSD-ul trebuie să funcţioneze singur. Ştie să îşi aleagă preşedinte”, a explicat Ciolacu.

Totodată, liderul PSD a vorbit despre posibilitatea ca Ilie Bolojan, actualul preşedinte interimar, să devină prim-ministru după alegerile prezidenţiale din luna mai, notează News.ro.

”Dacă va crea o majoritate şi acea majoritate face această propunere, presupun că preşedintele va desemna prim-ministrul. Ce vă pot spune e că atât timp cât PSD-ul va face parte într-o coaliţie de guvernare, PSD-ul va propune primul ministru. Fie el Ciolacu sau ne-Ciolacu. PSD-ul ori trece în opoziţie, ori propune primul ministru. În momentul în care PSD-ul, după ce a câştigat alegerile, trece în opoziţie, înseamnă că la Cotroceni e Klaus Iohannis înapoi”, a spus liderul PSD.

Marcel Ciolacu anunţă că ia în calcul să renunţe la funcţia de prim-ministru după ce va îndeplini două obiective politice majore: aderarea României la OCDE şi atragerea banilor din PNRR. ”Eu ce vă pot spune: o să mă gândesc dacă plec sau nu din funcţia de prim-ministru după ce România aderă la OCDE şi după ce finalizez PNRR-ul. Până în 2026. Eu mi-am pus aceste proiecte. Sfârşitul lui 2026 - ar fi OCDE-ul şi PNRR-ul cred că la jumătatea anului 2026 începem să finalizăm lucrurile”, a conchis Ciolacu.



