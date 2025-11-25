Cum va arăta buletinul de vot pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. DOCUMENT

Biroul Electoral a prezentat modelul buletinului de vot pe care îl vor primi bucureștenii la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie.

Modelul buletinului de vot pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie vine după ce Biroul Electoral Municipal a stabilit, luni, prin tragere la sorţi, ordinea pe buletinul de vot a candidaţilor pentru funcţia de primar general.

În urma tragerii la sorţi, a rezultat următoarea ordine de înscriere pe buletinul de vot a candidaţilor la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei:

Poziţia nr. 1 - Drulă Cătălin - Uniunea Salvaţi România

Poziţia nr. 2 - Băluţă Daniel - Partidul Social Democrat;

Poziţia nr. 3 - Burcea George-Valentin - Partidul Oamenilor Tineri;

Poziţia nr. 4 - Ciucu Ciprian - Partidul Naţional Liberal.

În a doua etapă s-au introdus în urnă bile care conţineau bilete pe care au fost înscrise numele şi prenumele următorilor candidaţi propuşi de formaţiunile politice neparlamentare (care nu au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care nu au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior).

În urma tragerii la sorţi, poziţia candidaţilor este:

Poziţia nr. 5 - Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate;

Poziţia nr. 6 Florea Liviu-Gheorghe - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache;

Poziţia nr. 7 - Macovei Gheorghe - Partidul România Mare;

Poziţia nr. 8 - Creţu Oana - Partidul Social Democrat Unit;

Poziţia nr. 9 - Lasca Mihai-Ioan - Patrioţii Poporului Român;

Poziţia nr. 10 - Lazăr Rareş - Partidul România în Acţiune;

Poziţia nr. 11 - Alexandrescu Anca-Nicoleta - alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti" dintre Alianţa pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat.

Ulterior, pentru stabilirea ordinii de înscriere a candidaţilor independenţi în partea finală a buletinul de vot, s-a avut în vedere ordinea înregistrării candidaturilor.

În urma verificării datei şi numărului de înregistrare a candidaturilor independente, a rezultat următoarea ordine de înscriere pe buletinul de vot a acestora:

Poziţia nr. 12 - Trifu Dănuţ-Angelo - candidat independent;

Poziţia nr. 13 - Teodorovici Eugen-Orlando - candidat independent;

Poziţia nr. 14 - Neţoiu Gheorghe - candidat independent;

Poziţia nr. 15 - Gheorghe Vlad-Dan - candidat independent;

Poziţia nr. 16 - Negrotă Angela - candidat independent;

Poziţia nr. 17 - Filip Constantin-Titian - candidat independent

