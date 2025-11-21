Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și o susține pe Anca Alexandrescu: „Unirea e singura soluție”

Alexandru Zidaru, cunoscut ca 'Makaveli', a confirmat, vineri, retragerea din cursa electorală pentru Primăria Capitalei în favoarea candidatului independent susţinut de Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti'', Anca Alexandrescu.

El a precizat că va susţine "unirea, în continuare, cu Anca Alexandrescu". Potrivit acestuia, unirea vizează "toate sensurile - împotriva USR, PNL, PSD".

"Voi rămâne alături, de azi, pe străzi şi în campanie non-stop", a adăugat Alexandru Zidaru.

BEM validase dosarul privind candidatura independentă a acestuia la PMB.

Preşedintele AUR, George Simion, l-a felicitat pe Makaveli pentru alegerea făcută.

"Felicitări, Makaveli, pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu. Unirea poporului român e unica soluţie!", a scris Simion, pe Facebook.

Ulterior, preşedintele AUR, aflat la Buzău, a transmis că în lupta pentru Capitală există de acum un singur candidat suveranist - Anca Alexandrescu.

''Pe frontul Capitalei în lupta de la Bucureşti (...) candidatul independent, suveranist, influencerul Makaveli şi-a retras candidatura pentru a nu exista mai multe opţiuni, în favoarea doamnei Anca Alexandrescu. (...) Faptul că de acum este oficial, avem un singur candidat suveranist, i-a făcut să tremure'', a spus Simion.

