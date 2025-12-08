Președintele Senatului, avertisment după alegeri: „Scorul candidatei susţinute de AUR la Capitală, un semnal de alarmă”

08-12-2025
Anca Alexandrescu, George Simion
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, că scorul mare obţinut la alegerile pentru Primăria Capitalei de candidata susţinută de AUR reprezintă "un semnal de alarmă", subliniind că oamenii aşteaptă rezultate "concrete".

Stirileprotv

El a completat că şi-ar dori foarte mult ca activitatea coaliţiei de guvernare "să fie un pic poate mai eficientizată".

În opinia sa, victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei îi va întări poziţia lui Ilie Bolojan în coaliţie şi în PNL.

"Eu cred că da. Până la urmă, Ilie Bolojan este cel care l-a susţinut pe Ciprian Ciucu, având toate argumentele în acest sens - rezultatele lui, în primul rând, notorietatea, încrederea şi aşa mai departe, dar, în primul rând, aspectele concrete pe care oamenii le vor, le doresc tot mai mult, adică nu mai vrea lumea să audă doar despre programe frumoase, despre ce îşi propune fiecare să facă, se mai uită şi la ce a făcut", a afirmat Abrudean, întrebat dacă victoria lui Ciprian Ciucu este o victorie şi pentru Ilie Bolojan şi va întări poziţia premierului în coaliţie şi la vârful PNL.

Mircea Abrudean a spus că şi-ar dori ca Ciprian Ciucu să fie pentru Bucureşti ce a fost Ilie Bolojan pentru Oradea sau Emil Boc pentru Cluj-Napoca.

simion si anca alexandrescu
Anca Alexandrescu, după rezultatele exit-poll: „Să așteptăm numărătoarea voturilor”. Simion: „Alegem să ne purtăm democratic”

"Eu mi-aş dori foarte mult şi cred că şi bucureştenii şi-ar dori foarte mult asta. Eu nu am votat în Bucureşti, locuiesc temporar aici, dar eu cred că ar fi de dorit să se întâmple şi în Bucureşti ceea ce s-a întâmplat în Oradea, în Cluj, în alte administraţii liberale", a susţinut preşedintele Senatului.

Întrebat în legătură cu scorul mare luat de AUR şi dacă reprezintă un pericol în perspectiva alegerilor din 2028, Abrudean a susţinut că este un semnal de alarmă că oamenii aşteaptă rezultate concrete.

"Eu cred că e un semnal de alarmă care confirmă, de fapt, trendul care a început şi la ultimele alegeri şi care trebuie să ne dea de gândit (...) celor care, mă rog, formăm coaliţia care susţine acest Guvern că lucrurile nu mai pot continua cu vorbe, oamenii aşteaptă rezultate concrete care încep să vină, sigur nu atât de rapid cum ne-am fi dorit, pentru că e complicat să îţi impui punctul de vedere într-o coaliţie cu patru partide. Dar, încet, încet văd că se întâmplă asta", a explicat liberalul.

El a punctat, totodată, că activitatea coaliţiei trebuie să fie mai eficientizată.

"Eu cred că acest rezultat repet trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toţi că lucrurile trebuie făcute, nu trebuie doar vorbit despre ele. Deci, mi-aş dori foarte mult ca şi activitatea coaliţiei, să-i spunem, să fie un pic poate mai eficientizată, având în vedere şi rezultate", a completat preşedintele Senatului.

Conform lui Abrudean, pentru ca această coaliţie să crească în ochii românilor, trebuie luate măsurile aşteptate de aceştia.

"Şi rezultatul de la Primăria Capitalei arată că oamenii aşteaptă rezultate, aşteaptă fapte. Au votat un om care a produs rezultate, deci asta vor şi de la conducerea ţării. Faptul că Ilie Bolojan este creditat în continuare cu un nivel mare de încredere care s-a transferat şi spre votul de ieri, care l-a ajutat pe Ciprian Ciucu, ne spune că, până la urmă, dorim să se întâmple nişte lucruri în ţara asta", a transmis Abrudean.

