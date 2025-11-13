Ciprian Ciucu, despre ruperea coaliției de guvernare după alegeri: „Înseamnă că Grindeanu ne-a păcălit pe toți”

Stiri Politice
13-11-2025 | 20:28
Ciprian Ciucu
Inquam Photos / Alexandru Nechez

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri, că asta înseamnă că Sorin Grindeanu i-a prostit pe toţi.

autor
Claudia Alionescu

”Înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei”, a mai spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost întrebat la Europa FM dacă nu crede că se va rupe coaliţia de guvernare după aceste alegeri locale.

”Înseamnă că ne-a prostit pe toţi domnul Grindeanu. Pentru că noi nu am mers cu un candidat comun, cu cei de la USR, dreapta civică, să o numesc aşa, tocmai de dragul coaliţiei şi a stabilităţii guvernării. (..) Deci în acest context, înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei”, a spus Ciucu.

Întrebat dacă există şanse să câştige candidatul suveranist, Anca Alexandrescu, primăria Capitalei, candidatul PNL a răspuns:

Citește și
oameni pe strada
Politicianul care s-a retras înainte să-și depună candidatura pentru Primăria Capitalei: „Din cauza abuzurilor semnificative”

”Trebuie să vedem acum, că are o creştere accelerată de când s-a lansat şi trebuie să urmărim să vedem dacă are şi un plafon pe care îl va atinge, sau îl va depăşi şi atunci trebuie să avem o altă discuţie. Dar totul se întâmplă foarte, foarte rapid, în timp ce vorbim, mai sunt 3 săptămâni. Acum e o distanţă destul de semnificativă între Daniel Băluţă şi mine, cu ceilalţi competitori. Din cercetările serioase aşa reiese”, a completat Ciucu.

Doar 7% dintre elevii din școlile de meserii fac practică reală la firme. România se află la coada UE

Sursa: News.ro

Etichete: primaria capitalei, sorin grindeanu, ciprian ciucu, anca alexandrescu,

Dată publicare: 13-11-2025 20:28

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
A doua zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine a intrat oficial în cursa electorală
Alegeri locale 2025
A doua zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine a intrat oficial în cursa electorală

În a doua zi a depunerilor de candidaturi pentru Primăria Capitalei, în cursă s-a înscris, oficial, liberalul Ciprian Ciucu.

Politicianul care s-a retras înainte să-și depună candidatura pentru Primăria Capitalei: „Din cauza abuzurilor semnificative”
Stiri Politice
Politicianul care s-a retras înainte să-și depună candidatura pentru Primăria Capitalei: „Din cauza abuzurilor semnificative”

Liviu Negoiţă, propus de PUSL pentru Primăria Capitalei, anunţă că nu-şi mai depune candidatura pentru alegerile din 7 decembrie, din cauza „abuzurilor semnificative” care afectează alegerile parţiale din Bucureşti.

Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, și-a depus joi dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

Candidat la Primăria Capitalei, cu dosare penale. „Makaveli” explică ce îl recomandă: „În primul rând nu sunt olimpic”
Stiri Politice
Candidat la Primăria Capitalei, cu dosare penale. „Makaveli” explică ce îl recomandă: „În primul rând nu sunt olimpic”

Cursa pentru Primăria Capitalei intră în linie dreaptă. Candidatul USR Cătălin Drulă a fost primul care şi-a depus dosarul de semnături la Biroul Electoral.

Recomandări
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul în care România a crezut că poate zbura: 2008.

Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București
Stiri Economice
Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București

2026 se anunță un an al cumpătării. După ani de salturi de două cifre, majorările salariale nu vor depăși șapte procente, pe fondul încetinirii economiei și al impactului noilor tehnologii, în special al inteligenței artificiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28