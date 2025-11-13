Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, și-a depus joi dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

Alături de acesta la depunerea candidaturii s-a aflat şi premierul Ilie Bolojan, preşedintele liberalilor.

Pe 4 noiembrie, Biroul Politic Naţional al PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizaţiei de Bucureşti.

„Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele, vreau ca oraşul să fie pus la punct în ceea ce priveşte curăţenia, ordinea, siguranţa”, a declarat Ciprian Ciucu, la depunerea dosarului de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

„Sunt aici în semn de respect pentru bucureșteni, forma noastră de respect e propunerea pe care o facem, cel mai bun candidat pe care PNL îl putea propune în această competiție este Ciprian Ciucu și am încredere că prin experiența pe care și-a câștigat-o la primăria Sectorului 6, prin felul în care a schimbat fața acestui sector, prin atașamentul pentru București, prin modul în care a demonstrat că fondurile publice pot fi administrate cu integritate, are capacitatea necesară să pună la punct capitala țării noastre”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu îşi propune să le ofere bucureştenilor o administraţie modernă, eficientă şi orientată spre soluţii concrete pentru dezvoltarea Capitalei, preciza, la acea dată, PNL.

Când începe campania electorală

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie.

Pentru a intra oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, fiecare candidat trebuie să strângă cel puțin 18.000 de semnături de susținere.

Alegeri locale parţiale vor fi organizate pe 7 decembrie şi pentru Primăria Capitalei şi şefia Consiliului Judeţean Buzău, însă perioada de depunere a candidaturilor începe miercuri, 12 noiembrie.

Înainte de încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, printre cei care și-au anunțat intenția de a fi pe buletinul de vot se numără:

► Daniel Băluță, candidatul PSD;

► Ciprian Ciucu, candidatul PNL;

► Cătălin Drulă, candidatul USR;

► Ana Ciceală, candidata SENS și URS.PDF;

► Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR și PNȚCD;

► Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli), candidat independent;

► Vlad Dan Gheorghe, candidat independent;

► Liviu Negoiță, candidatul PUSL;

► George Burcea, candidatul POT;

► Dan Trifu, candidat independent.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













