Alegeri prezidențiale SUA 2024. Când aflăm rezultatele din America și de ce este sistemul de vot atât de complicat

Alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024 vor avea loc marți, 5 noiembrie 2024, reprezentând cea de-a 60-a alegere prezidențială din istoria SUA. În cadrul acestora, votanții vor alege un președinte și un vicepreședinte pentru un mandat de patru ani. Fostul președinte republican Donald Trump se va confrunta cu vicepreședinta democrată Kamala Harris în alegerile prezidențiale din SUA, după ce actualul președinte democrat Joe Biden a decis să se retragă din cursa pentru un nou mandat.

Alegerile prezidențiale coincid cu alte scrutine importante la nivel național:

- Alegeri pentru Senatul SUA

- Alegeri pentru Camera Reprezentanților

- Alegeri pentru funcția de guvernator în mai multe state

- Diverse alegeri legislative locale

Președintele ales va depune jurământul și va prelua oficial funcția pe 20 ianuarie 2025.

Cum funcționează sistemul de vot american

Sistemul electoral american este unic și poate părea complicat la prima vedere.

În esență, cetățenii americani nu votează direct pentru președinte, ci pentru un grup de electori care formează Colegiul Electoral. Acești electori sunt cei care aleg, în cele din urmă, președintele.

În ziua alegerilor, cetățenii merg la urne și își exprimă preferința pentru un anumit candidat. În majoritatea statelor americane funcționează principiul „câștigătorul ia totul" ("winner-take-all"), adică toate voturile electorale ale unui stat merg la candidatul care a obținut cele mai multe voturi populare în statul respectiv. Există însă și excepții, precum în Maine și Nebraska, unde electorii sunt alocați proporțional cu voturile obținute de fiecare candidat, conform History.com.

Electorii care formează Colegiul Electoral sunt aleși de partidele politice din fiecare stat. În general, aceștia votează conform așteptărilor, pentru candidatul partidului care i-a nominalizat, dar au existat și cazuri rare de "electori infideli" care au votat împotriva așteptărilor.

Statele în care rezultatul alegerilor este incert, denumite "swing states", joacă un rol important în determinarea câștigătorului. Deoarece voturile lor pot înclina balanța în favoarea unui candidat sau altul, campaniile electorale se concentrează adesea asupra acestor state cheie.

Sistemul electoral american este supus și criticilor. Una dintre principalele obiecții este că permite situații în care candidatul care pierde votul popular la nivel național poate câștiga alegerile prezidențiale, datorită modului în care sunt distribuite voturile electorale. De asemenea, complexitatea sistemului face ca mulți cetățeni să nu îl înțeleagă pe deplin.

Când aflăm rezultatele alegerilor din SUA

În 2016, când Donald Trump a învins-o pe Hillary Clinton, în majoritatea statelor-cheie, rezultatele au fost comunicate a doua zi, în jurul orei 02:30 dimineața.

În 2000, Al Gore și-a recunoscut înfrângerea după 36 de zile și mai multe procese și după ce au fost renumărate voturile în Florida. Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat în favoarea lui George W. Bush.

În 2020, victoria lui Joe Biden a fost confirmată după 4 zile, când s-a terminat numărarea voturilor din Pennsylvania.

Potrivit CNN, situația va fi următoarea în noaptea alegerilor:

Până la ora 02:00 (ora României), numărătoarea voturilor se va încheia în primele șase state. Numărătorile din unele zone ale Indiana și Kentucky se vor încheia mai devreme, la 01:00. Cele șase state sunt: Indiana, Kentucky, South Carolina, Virginia, Vermont și Georgia.

Până la ora 03:00 (ora României), numărătoarea se va încheia în 17 state, inclusiv Pennsylvania. Trump încearcă să câștige voturi în acest așa-numit "zid albastru".

Cele 17 state sunt: Carolina de Nord, Ohio, Virginia de Vest, Oklahoma, Missouri, Tennessee, Mississippi, Alabama, Florida, Illinois, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland and Washington, DC și Pennsylvania

Până la ora 04:00 (ora României), numărătoarea se va încheia în 16 state: Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Iowa, Kansas, Texas, Louisiana, New Mexico, Colorado, Minnesota, New York, Nebraska, Arizona, Wisconsin și Michigan

Până la ora 05:00 (ora României), situația va fi închisă în jumătate din state. Cele 3 state care închid situația sunt Utah, Montana și Nevada.

Până la ora 06:00 (ora României), numărătoarea se va încheia în alte patru state: Idaho, California, Oregon și Washington.

Până la ora 09:00 (ora României), numărătoarea se va încheia în Hawaii și Alaska.

Situația electorilor în funcție de sondajele centralizate de principalele instituții media din SUA (state în care este clar cine va primi votul electorilor):

219 merg spre Trump

226 spre Harris

93 incerți

De câți electori are nevoie un candidat ca să câștige

Sistemul electoral american este puțin diferit față de ce suntem noi obișnuiți, folosind un sistem indirect numit Colegiul Electoral. Gândiți-vă la electori ca la niște reprezentanți ai fiecărui stat, care votează în numele cetățenilor pentru președinte.

În total sunt 538 de electori. Fiecare stat are un număr de electori egal cu numărul total de senatori și reprezentanți pe care îi are în Congresul SUA. De exemplu, California, cel mai populat stat, are 53 de reprezentanți și 2 senatori, deci are 55 de electori. Statele mai puțin populate, cum ar fi Wyoming, au doar 3 electori (1 reprezentant și 2 senatori).

Pentru ca un candidat să câștige alegerile prezidențiale, are nevoie de o majoritate simplă, adică cel puțin 270 de voturi electorale.

Când votezi la alegerile prezidențiale, de fapt votezi pentru electorii care îl susțin pe candidatul tău preferat. În majoritatea statelor, candidatul care câștigă votul popular în acel stat primește toate voturile electorale ale statului respectiv. Acest sistem se numește "winner-take-all".

Sistemul Colegiului Electoral a fost creat de Părinții Fondatori ai SUA pentru a echilibra puterea între statele mai mari și cele mai mici. Fără acest sistem, candidații s-ar concentra doar pe statele cu populație mare, iar vocea cetățenilor din statele mai mici ar fi ignorată.

Pentru a înțelege și mai bine sistemul de vot american, luați în considerare următorul exemplu. Să presupunem că un candidat câștigă votul popular în California (55 electori) și New York (29 electori), dar pierde în toate celelalte state. Chiar dacă a câștigat votul popular la nivel național, ar pierde alegerile prezidențiale, deoarece ar avea doar 84 de voturi electorale, mult sub cele 270 necesare pentru a câștiga.

Ce sunt alegerile primare

Alegerile primare sunt un proces foarte important în sistemul electoral american, prin care partidele politice își aleg candidații care vor concura pentru funcția de președinte în alegerile generale. Vă puteți gândi la ele ca la o competiție internă în cadrul fiecărui partid.

Aceste alegeri se desfășoară în fiecare stat american, pe parcursul mai multor luni, oferind membrilor și simpatizanților fiecărui partid oportunitatea de a-și alege reprezentantul în cursa pentru Casa Albă.

Există diverse modalități prin care se organizează aceste alegeri primare. Primarele închise permit doar alegătorilor înregistrați oficial ca membri ai unui partid să voteze candidatul partidului respectiv, asigurând astfel o selecție realizată strict de membrii partidului. Pe de altă parte, primarele deschise oferă o mai mare flexibilitate, permițând oricărui cetățean cu drept de vot să participe la alegerile primare ale oricărui partid, indiferent de afilierea politică proprie. O altă variantă o constituie caucusurile, întâlniri la nivel local, unde membrii partidului se reunesc pentru a discuta și a-și vota candidatul favorit, într-un cadru mai puțin formal și mai interactiv, conform BBC.com.

Pe parcursul alegerilor primare, candidații aceluiași partid se angajează într-o competiție acerbă, desfășurând campanii intense, participând la dezbateri televizate și străduindu-se să câștige susținerea electoratului. Această competiție internă are un rol foarte important în testarea candidaților, a mesajelor și strategiilor lor, dar și a abilităților de a convinge și mobiliza electoratul. La finalul alegerilor primare, candidatul care reușește să obțină cele mai multe voturi este desemnat oficial candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale.

Election Day pe 5 noiembrie 2024

Alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024 vor avea loc marți, 5 noiembrie, marcând a 60-a ediție a alegerilor prezidențiale din istoria SUA. La alegerile prezidențiale din SUA din 5 noiembrie, fostul președinte republican Donald Trump va concura împotriva vicepreședintei democrate Kamala Harris, după retragerea actualului președinte democrat, Joe Biden, din cursa electorală.

Totuși, pe lângă candidații principalelor partide, există și alți competitori din diverse formațiuni politice. Agenția de presă Reuters prezintă o listă completă a candidaților din 5 noiembrie.

Partidul Democrat - Kamala Harris

Kamala Harris, în vârstă de 60 de ani, a obținut susținerea Partidului Democrat după ce Joe Biden a renunțat la un al doilea mandat. Harris propune o viziune americană reînnoită, distinctă de agenda lui Trump, cu scopul de a atrage tinerii, persoanele de culoare și femeile din suburbii. Cu o carieră anterioară ca senatoare, procuror general al Californiei și procuror în San Francisco, ea a devenit prima femeie și prima persoană de culoare care a ocupat funcția de vicepreședinte. Dacă va câștiga, Harris ar deveni prima femeie președinte din istoria SUA.

Sondajele indică o competiție strânsă între Harris și Trump, cu un ușor avantaj de 46% față de 43% pentru Harris. Ea și partenerul său, guvernatorul Minnesota Tim Walz, au performanțe bune în cele șapte state cheie ce pot decide rezultatul alegerilor: Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Carolina de Nord, Michigan și Nevada.

Printre prioritățile ei se numără susținerea accesului sigur la avort, reduceri de taxe, accesibilitatea locuințelor și sprijinirea producției interne. Pe plan economic, Harris dorește o majorare a cotei impozitului pe profit la 28% și eliminarea impozitelor pe bacșișuri. Ea susține de asemenea măsuri stricte pentru imigrație și controlul fentanilului la granițe.

În politica externă, Harris se va concentra pe continuitate față de strategia lui Biden în relațiile cu Ucraina, China și Iran. De asemenea, ea a cerut încetarea focului în Fâșia Gaza, păstrând o poziție dură împotriva Hamas și sprijinind politica SUA de înarmare a Israelului.

Partidul Republican - Donald Trump

Donald Trump, de 78 de ani, și-a obținut candidatura republicană în iulie, aceasta fiind a treia sa cursă pentru Casa Albă. Campania sa rămâne marcată de contestarea rezultatelor din 2020 și de provocări juridice fără precedent. Trump promite o revizuire drastică a Departamentului de Justiție și înlocuirea lucrătorilor din serviciul public federal cu susținători fideli.

Politica sa externă include modificări în relația cu NATO și o soluționare rapidă a conflictului din Ucraina, cu concesii teritoriale pentru Kiev. Trump a adoptat o poziție dură împotriva imigrației și a promis deportări în masă. Pe plan economic, el propune tarife asupra importurilor, reducerea taxelor și sprijinirea exploatărilor pe terenuri federale.

Partidul Libertarian – Chase Oliver

Partidul Libertarian l-a desemnat pe Chase Oliver, de 39 de ani, drept candidat la alegerile prezidențiale, acesta câștigând anterior 2% din voturi într-o cursă pentru Senatul din Georgia.

Partidul Verde - Jill Stein

Jill Stein, 74 de ani, medic de profesie, candidează din nou din partea Partidului Verde, după ce a mai concurat în 2016, acuzând Partidul Democrat că și-a trădat promisiunile față de muncitori, tineri și mediul înconjurător.

Candidat Independent - Cornel West

Cornel West, în vârstă de 71 de ani, activist și filosof, concurează ca independent, cu promisiunea de a pune capăt sărăciei și a asigura accesul la locuințe pentru toți.

Calendarul alegerilor și ce urmează după aceea

Ziua Alegerilor în Statele Unite are loc în prima marți după prima zi de luni din noiembrie, o dată stabilită prin 2 U.S. Code § 7 încă din 1875, pentru a organiza „în fiecare stat și teritoriu din SUA, alegeri pentru reprezentanți și delegați în Congres”. În alegerile generale moderne, Ziua Alegerilor este considerată ultima zi de vot, fiind momentul final în care alegătorii pot vota personal, iar buletinele de vot sunt primite și numărate; în unele state, buletinele trebuie să aibă ștampila până la această dată, conform APnews.com.

Termene-cheie pentru numărarea voturilor:

25 noiembrie 2024: La trei săptămâni după Ziua Alegerilor, 25 noiembrie este ultima zi pentru ca buletinele de vot trimise din statul Washington să fie primite și numărate, dacă au ștampila din ziua alegerilor. În total, 17 state și Districtul Columbia acceptă buletinele de vot primite după Ziua Alegerilor, atâta timp cât sunt expediate până în ziua alegerilor. În schimb, 32 de state cer ca acestea să fie recepționate până în Ziua Alegerilor, iar în Louisiana, buletinele de vot trebuie primite cu o zi înainte.

11 decembrie 2024: După evenimentele de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, Congresul a modificat Legea Electorală, stabilind termenul de 11 decembrie pentru ca guvernatorii fiecărui stat să certifice rezultatele și să prezinte lista electorilor. Orice contestații legale trebuie încheiate până la 16 decembrie, deoarece Colegiul Electoral va vota a doua zi.

17 decembrie 2024: Alegerea președintelui SUA revine Colegiului Electoral, un grup de „electori” desemnați de fiecare stat. Constituția permite statelor să decidă cum își selectează electorii, iar majoritatea statelor cer ca aceștia să respecte votul popular. Excepțiile sunt Maine și Nebraska, unde regulile sunt diferite. Acești electori vor vota cu aproximativ o săptămână înainte de Crăciun, termenul limită pentru transmiterea buletinelor electorale la Washington.

6 ianuarie 2025: La începutul lunii ianuarie, membrii celui de-al 119-lea Congres, recent învestiți, vor număra voturile electorale, conform Legii Electorale actualizate. Obiecțiile sunt posibile, dar mult mai greu de ridicat, iar legea stipulează clar că vicepreședintele are rolul de a anunța rezultatele în calitate de președinte al Senatului. Odată ce voturile sunt numărate oficial, președintele ales va fi inaugurat pe 20 ianuarie 2025.

Aproximativ 160 de milioane de buletine de vot vor fi utilizate în alegeri, majoritatea fiind pe hârtie. Majoritatea sunt numărate automatizat pentru a economisi timp și resurse. Profesorul Charles Stewart de la MIT subliniază avantajele acurateții și vitezei calculatoarelor în acest proces. Totuși, în Georgia, se dezbate necesitatea numărării manuale pentru transparență.

Este important de precizat că renumărările voturilor sunt rareori decisive pentru rezultatul alegerilor. Conform Fair Vote, renumărările modifică foarte puțin numărul total de voturi. Un studiu a arătat că, din 36 de renumărări la nivel de stat din 2000 încoace, niciuna nu a schimbat rezultatul cu mai mult de câteva sute de voturi.

În ceea ce privește aflarea rezultatelor, este important de menționat că se întâmplă rar ca acestea să se afle în Ziua Alegerilor. În 2020, Joe Biden a fost declarat câștigător abia sâmbătă, după Ziua Alegerilor. Întârzierea rezultatelor este mai probabilă la nivel de stat, cum ar fi în California, unde numărarea buletinelor de vot durează mai mult.

