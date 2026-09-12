Partidul Alternative für Deutschland se află în centrul atenţiei în ceea ce priveşte caracterul adecvat al unora dintre viitorii săi deputaţi – printre care se numără un fost ofiţer al Stasi şi un fost actor de filme pornografice – la doar câteva zile după victoria sa istorică din landul german Saxonia-Anhalt, relatează The Guardian, citat de News.ro.

La prezentarea joi de către candidatul principal al partidului AfD, Ulrich Siegmund, cu ocazia unei sesiuni foto în capitala landului, Magdeburg, s-a descoperit că unii dintre parlamentarii aleşi au un trecut discutabil, incluzând antecedente penale, legături cu Stasi şi conexiuni cu reţele de extremă dreapta.

Presa germană a dezvăluit că, printre cei 39 de parlamentari care vor reprezenta circumscripţiile electorale din Saxonia-Anhalt în parlamentul regional, se află un bărbat acuzat că ar fi participat la filme pornografice şi că şi-ar fi falsificat diplomele universitare; un fost ofiţer al poliţiei secrete est-germane, Stasi; precum şi mai mulţi membri care fac obiectul unor anchete penale pentru implicarea lor în organizaţii neonaziste.

Doi deputaţi fac obiectul unor anchete privind acuzaţiile că ar fi încercat să continue activităţile organizaţiei extremiste de dreapta interzise Artgemeinschaft, un grup neopăgân care a îmbrăţişat idei naţionaliste şi antisemite. Cel mai tânăr dintre cei doi este, de asemenea, acuzat că ar fi încălcat legea privind armele, potrivit parchetului. Ambii resping acuzaţiile.

Fostul actor de filme porno devenit deputat AfD, condamnat pentru furt de lenjerie de pat dintr-un hotel

Fostul actor de filme pornografice a fost condamnat pentru furtul în cantităţi mari de lenjerie de pat dintr-un hotel. O instanţă a confirmat că acesta fusese actor de filme pornografice, după ce el a contestat afirmaţiile unui ziar local. El a fost exmatriculat dintr-o universitate după ce s-a constatat că şi-a falsificat diploma de absolvire a liceului, a relatat Die Zeit. Deputatul susţine că a fost readmis în urma unei contestaţii în instanţă.

Un fost ofiţer al Stasi, în vârstă de 78 de ani, care a obţinut un mandat direct în circumscripţia sa, a recunoscut că a lucrat pentru Ministerul Securităţii de Stat din RDG comunistă, concentrându-se asupra cetăţenilor est-germani care doreau să emigreze definitiv.

Rolul său în calitate de deputat ales a fost criticat de grupurile de campanie care apără interesele victimelor fostei dictaturi din Germania de Est.

De asemenea, o anchetă realizată de postul de televiziune ZDF a dezvăluit că unii miniştri aleşi din rândul AfD, care fuseseră şi membri ai grupului parlamentar anterior, aveau legături cu grupuri de extremă dreapta. Printre aceştia se numără unii care au fost membri ai grupării „Tineretul German Loial Patriei” (HDJ), interzisă ulterior. La un moment dat, unul dintre ei a condus organizaţia, în timp ce un consilier al grupului parlamentar al AfD a scris o biografie descrisă ca un „omagiu adus naţional-socialismului”. Printre viitorii deputaţi se află o serie de persoane cu legături pro-Kremlin, precum şi unii care au vizitat membri ai mişcării Maga la Washington.

Solicitat să comenteze biografiile discutabile, în special ale celor doi deputaţi aflaţi sub anchetă penală, Siegmund, un fost vânzător de parfumuri care a fost reales joi în unanimitate în funcţia de şef al grupului parlamentar al AfD, s-a referit la cei doi bărbaţi în glumă ca fiind „băieţii răi” şi a declarat: „Vom aştepta rezultatele anchetelor şi apoi le vom discuta”.

Siegmund însuşi a stârnit critici vehemente în timpul prezentării noului său grup parlamentar, după ce a făcut legătura între producţia de arme din Germania şi ofensiva de deportare planificată de partid.

AfD a câștigat alegerile din Saxonia-Anhalt cu 44%

Răspunzând la întrebarea unui jurnalist cu privire la deschiderea planificată a unei companii israeliene de armament în land, Siegmund a declarat: „Nu condamnăm categoric producţia de arme, deoarece vom avea nevoie, desigur, de resurse echivalente pentru viitoarea ofensivă de remigrare şi deportare. Acest lucru este, de asemenea, în interesul securităţii interne, al instabilităţii noastre şi al apărării naţionale”.

Declaraţia a fost exploatată de adversarii partidului. Katja Pähle, preşedinta grupului parlamentar al Social-Democraţilor (SPD) din Saxonia-Anhalt, a afirmat că Siegmund a lansat o „ameninţare politică” sugerând utilizarea „violenţei ca instrument politic”. „Acest lucru dezvăluie faţa urâtă a unui sistem politic al cărui limbaj şi idei amintesc, încă o dată, de modelele totalitare”, a spus ea.

Faptul că AfD, care a obţinut 44% din locuri, va forma sau nu un guvern de stat – ceea ce l-ar face primul partid de extremă dreapta care ajunge la putere în Germania de la al doilea război mondial – va depinde de capacitatea sa de a găsi alţi deputaţi cu aceeaşi viziune care ar putea să-şi schimbe tabăra sau un singur partid dispus să susţină AfD. Până în prezent, partidele mainstream au refuzat să intre într-o coaliţie cu AfD, care deţine puţin sub jumătate din cele 83 de locuri din land, cu trei locuri mai puţin decât majoritatea absolută.

În acest weekend sunt programate manifestaţii împotriva partidului AfD în peste 20 de oraşe din Germania, ca reacţie la victoria partidului de duminica trecută şi în perspectiva celor două alegeri regionale cruciale din 20 septembrie, de la Berlin şi din Mecklenburg-Vorpommern, unde se preconizează că AfD va obţine rezultate bune.