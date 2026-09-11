Stânga radicală, condusă de capul de listă Elif Erlap, este cotată cu 23% din intenţiile de vot, în timp ce CDU, avându-l în fruntea listei pe Stefan Evers, se află la o distanţă de două puncte procentuale (21%), arată sondajul realizat de Forschungsgruppe Wahlen pentru postul public ZDF.

Alternativa pentru Germania (AfD) se conturează ca a treia forţă politică, cu 17% din intenţiile de vot, urmată îndeaproape de Verzi, cu 16%. Social-democraţii (SPD) sunt creditaţi cu 10%.

Datele au fost culese de luni până joi, adică parţial înainte de anunţul de miercuri despre ancheta ce îl vizează pe candidatul principal al SPD, Steffen Krach.

În acelaşi sondaj, Alianţa Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) se află sub pragul electoral de 5%, fiind cotată cu 3%.

Dacă aceste cifre se vor confirma la vot, coaliţia actuală CDU-SPD care conduce în prezent capitala germană nu va mai avea o majoritate.

Matematic, sunt posibile însă alte coaliţii, cum ar fi cea între Die Linke, Verzi şi SPD - care a mai existat la Berlin -, sau între CDU, Verzi şi SPD.

Pentru acest sondaj, Forschungsgruppe Wahlen a intervievat un eşantion de 1.100 de persoane.

Sondajele arată o competiţie electorală strânsă la Berlin, trei din cele patru cele mai puternice partide fiind relativ apropiate de mai multe luni.

O cursă umăr la umăr se înregistrează şi între candidaţii la postul de primar. În sondajul publicat vineri, Stefan Evers (CDU) conduce cu 25%, urmat de Elif Erlap (Die Linke), în timp ce Werner Graf (Verzi) are un sprijin de 9%.

Primarul actual al capitalei, Kai Wegner de la CDU, a renunţat acum două luni să mai candideze, după o dispută legată de modul în care gestionat criza provocată de o pană majoră de curent care a afectat unele zone ale oraşului în luna ianuarie.