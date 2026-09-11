Aceste declarații ale cancelarului sunt „condamnabile penal” și sunt „total inacceptabile”, a subliniat, într-o înregistrare video postată în noaptea de joi spre vineri pe X, un reprezentant al grupului parlamentar al AfD, Stephan Brandner, care a anunțat o plângere cu privire la „injurii defăimătoare”, potrivit News.ro.

Deputații din Bundestag beneficiază de o imunitate parlamentară care asigură independența Camerei inferioare a Parlamentului german și exercitarea mandatului lor fără presiuni judiciare sau din partea Executivului.

Însă textul prevede o excepție în privința insultelor defăimătoare, singurul motiv pentru care deputații - inclusiv cancelarul - pot fi urmăriți cu privire la declarații făcute în hemiciclu.

AfD a obținut aproape 44% dintre voturile exprimate în alegerile regionale din Saxonia Anhalt

Duminică, AfD - un partid prorus și antimigranți - a obținut aproape 44% dintre voturile exprimate în alegerile regionale din Saxonia Anhalt, devansând cu mult Partidul Uniunea Creștin Democrată (CDU, conservatori) al lui Merz și al ministrului-președinte în exercițiu, creditat cu 17% dintre voturile exprimate.

Cancelarul Friedrich Merz a încercat miercuri să recâștige teren și a acuzat AfD de promovarea unei „epurări etnice” prin „remigrație”, un cuvânt folosit de extrema dreaptă pentru a-și defini politica de expulzare în masă a străinilor.

„Cuvântul remigrație nu este altceva decât sinonimul unei epurări etnice, în funcție de origine și culoarea pielii”, a acuzat Friedrich Merz într-o dezbatere în Bundestag, huiduit de aleșii din AfD.

Alice Weidel și-a exprimat regretul că germanii trebuie „să trăiască zilnic consecințele imigrației în masă”

Șeful Guvernului german se exprima după un discurs agresiv al lui Alice Weidel, copreședinta AfD, care și-a exprimat regretul că germanii trebuie „să trăiască zilnic consecințele imigrației în masă”.

În Germania, frontiera dintre critica politică și insulta penală a fost trasată de către justiție, care a condamnat doi simpli cetățeni cu privire la injurii scrise pe rețele de socializare împotriva lui Friedrich Merz sau fostului vicecancelar ecologist Robert Habeck.