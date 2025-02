(P) White Collar – Beyond grey shadows. Analiză Legal Marketing

Tot mai multe societăți de avocatură boutique și-au îndreptat o atenție deosebită dezvoltării acestei arii de practică. Numărul celor care practică sau aspiră să practice în aria de Drept penal al afacerilor este în creștere. Pare a fi un veritabil trend, cu bunele și dificilele adjective asociate unui astfel de fenomen. Despre cum impactează spețele tot mai complexe dezvoltarea organică a societăților de avocatură ne vorbesc în rândurile de mai jos principalii reprezentanți ai acestui segment:

Gabriel Albu - Managing Partner și Mihai Morar - Partener – Albu Morar: Sectorul white-collar crime nu este doar un fenomen juridic, ci o realitate economică aflată într-o expansiune accelerată, direct influențată de factori precum politica penală a statului, trendurile economice, instabilitatea geopolitică, modificările legislative și avansul tehnologic. Mediul de afaceri se află într-o transformare continuă, iar acest lucru impune avocaților nu doar o adaptare rapidă, ci și o anticipare strategică a riscurilor. Complexitatea spețelor a crescut exponențial, de la infracțiuni financiare clasice la cybercrime și fraude transfrontaliere, ceea ce face ca talentele profesionale ale avocaților să fie puse la încercare la cel mai înalt nivel. În acest context, simpla reacție nu mai este suficientă – este nevoie de o abordare proactivă, de pregătire continuă și de colaborare interdisciplinară. Pentru a rămâne relevanți în acest peisaj în continuă schimbare este nevoie de pregătirea continuă a echipelor, pentru a putea gestiona astfel de cazuri de o complexitate ridicată, ce necesită o abordare multidisciplinară și colaborare cu diverse entități. Vedem și ne așteptam să vedem în continuare o creștere a fraudelor în procedurile de achiziție publică, în procedura insolvenței, a fraudelor digitale, fraudelor fiscale, atât la nivel global, cât și la nivelul țării noastre. În acest context, Albu Morar și-a continuat activitatea în mod intens, atât la nivelul reprezentării clienților de-a lungul procesului penal, în faza de urmărire penală și judecată, dar și în contextul prevenției penale. Ne-am familiarizat deja cu cele mai noi (sau cel puțin mai vizibile) fenomene, precum phishing-ul, cele privind criptoactivele, operațiuni suspecte din perspectiva legislației spălării banilor, contracte complexe de consultanță și prestări servicii, chestiuni de tranzacții intra-grup și prețuri de transfer, inclusiv cu relevanță din perspectivă fiscală etc. Având deja o experiență consistentă în managementul situațiilor complexe, ce au crescut de la an la an, Albu Morar a lansat E-Crimes, prima divizie specializată în infracțiuni cibernetice din România, ca parte a practicii de drept penal al afacerilor, sub coordonarea avocatului Mihai Lemnaru, partener în cadrul Albu Morar. Avem know-how-ul, dar și capacitatea și resursele necesare pentru a forma echipe multidisciplinare care să contribuie la buna gestionare a unui astfel de caz foarte complex, încă din faza inițială a materiei litigioase. Mai mult, chiar din faza de prevenție. În mod constant ne concentrăm pe oferirea unor soluții integrate clienților noștri, îmbinând cunoștințele solide de drept penal cu o înțelegere aprofundată a mecanismelor economice și de business.

Mihai Hotca – Hotca Neagu Sitaru & Asociații: Hotca Neagu Sitaru & Asociații activează în aria de practică a Dreptului penal al afacerilor de aproximativ 15 ani, iar unii dintre partenerii societății de peste 25 ani. Economia de piață, libera circulație și dezvoltarea noilor tehnologii sunt factori ai creșterii bunăstării sau progresului, dar și ai multiplicării activităților infracționale din lumea afacerilor. Afacerile derulate în prezent beneficiază de un context extraordinar, cu oportunități nemaiîntâlnite, de care profită atât oamenii onești, cât și cei care văd oportunitățile din altă perspectivă. Cu alte cuvinte, ocaziile pentru persoanele tentate să încalce legea penală sunt mai numeroase, astfel că aceste vulnerabilități ale sistemului economic actual sunt exploatate de un număr în creștere de persoane care își asumă riscuri de natură penală.

Madalin Enache, Senior Partner – Enache Pirtea & Asociații: White-Collar & Business Crime este ceea ce facem încă de la începuturile profesiei, acum 20 de ani; iar Enache Pirtea & Asociații s-a născut în 2017 tocmai ca o firma de nișă, specializată în materia infracționalității “gulerelor albe”. Pentru noi, istoria ultimilor ani a însemnat o cu totul altă evoluție, de la Business Crime la Business Law dar componenta spețelor de Drept Penal al Afacerilor a rămas una extrem de importantă, societatea noastră mândrindu-se cu excelența în această arie. Iar acest lucru este dovedit de premii și recunoașteri la nivel național și internațional, dar mai ales de soluțiile obținute pentru clienții noștri sau de proiectele care au contribuit semnificativ la dezvoltarea unor business-uri sonore din România.Echipa de Business Crime a firmei este una numeroasă, fiind împărțită pe cele două componente esențiale - urmărire penală și litigii, respectiv conformitate și consultanță preventivă sau investigativă. Această echipă a crescut în acești ani de la 3 la 8 avocați iar cel mai recent membru, care urmează să ni se alăture la finalul lunii, este doar o nouă confirmare că ne dezvoltăm continuu. Am avut și avem foarte mult de lucru în această arie iar anul acesta a început pentru noi încă și mai în forță, cu proiecte mari și foarte diverse, care ne fac mândri că avem încrederea oamenilor de business să îi sprijinim în astfel de momente, extrem de dificile sau care necesită consultanță de specialitate și, mai ales, o experiență practică relevantă.

Ion Cazacu, Managing Partner, Cazacu&Asociații: Într-adevăr, în ultimii 5 ani, avocatura în domeniul penal a avut prim planul în percepția publică, fapt generat și de evoluțiile sociale spectaculoase din această perioadă.

Între numeroasele cauze care au atras atenția opiniei publice, cele care s-au referit la corupție, mai ales la marea corupție (white collar), au fost amplu mediatizate și au constituit și obiectul unor aprige dispute juridice între actorii actului de justiție, punctate cu numeroase și interesante dezlegări ale problemelor juridice apărute, făcute la cel mai înalt nivel judiciar de către Înalta Curte de Casație și Justiție și de Curtea Constituțională a României.

În plus, în acestă perioadă am remarcat o intensificare a investigațiilor și cercetării penale desfășurate împotriva persoanelor juridice, în cadrul cărora societăți românești și sucursale sau brach-uri ale unor reputate companii internaționale au fost investigate și în câteva cazuri chiar trimise în judecată pentru fapte de corupție. Bineînțeles, acuzațiile au fost completate cu trimiteri la fapte de evaziune fiscală și eventual spălare de bani, pentru a căpăta o și mai mare greutate.

Toate acestea au avut nu numai consecințe patrimoniale prin luarea măsurilor asiguratorii și ulterior prin atragerea răspunderii civile sau a măsurilor privind confiscarea, dar au provocat și o importantă avarie a imaginii publice a companiilor și o pierdere a credibilității în domeniul bancar sau a procedurilor privind achizițiile publice.

În acest context am remarcat o schimbare semnificativă a portofoliului de clienți al societății noastre de avocatură, în sensul în care, în perioada 2023-2024. cca.80% din portofoliu l-au reprezentat clienții persoane juridice, înaintea anilor 2020 ponderea fiind de 40% persoane juridice și 60% persoane fizice.

Această schimbare a reprezentat o provocare și pentru colectivul nostru care a trebuit, din mers, să-și măsoare pașii, să-și adapteze metodele de lucru și modalitățile de abordare a cauzelor respective, regula fiind lucrul în echipa de 2/3 avocați.

A apărut cu evidență și provocarea generată de posibilele conflicte de interese care întotdeauna au fost atent studiate și interpretate în sensul legii și reglementarilor specifice. Ne-am adaptat noilor evoluții și chiar ne-am specializat atât în analize de risc (risk assesment), cât și în implementarea unor proceduri noi în politică de compliance a companiilor. Vom urmări cu atenție această evoluție și vom aborda cu seriozitate și profesionalism orice solicitare din partea unor asemenea subiecți de drept.

Avocatul de penal are anumite particularități care îl separă de celelalte tipologii. Cât de greu se modelează un asemenea caracter sau, dacă există indicii încă de la începutul facultății legate de această înclinare, ne transmit mai jos cei care au un istoric semnificativ în aceast peisaj.

Gabriel Albu - Managing Partner si Mihai Morar -Partener – Albu Morar: În perioada aceasta, un avocat, mai ales dacă este specializat în avocatura de business, trebuie să fie foarte bine informat, nu doar în materie juridică, să fie un bun strateg, cu o gândire tactică, în așa fel încât să găsească cele mai bune soluții. De asemenea, trebuie să învețe să coordoneze o echipă de la distanță, să se adapteze oricăror situații și schimbări și să gestioneze cât mai eficient timpul. Ideea noastră de activitate este să alocăm timpul, atenția și dedicarea necesare pentru a înțelege cât mai bine problema cu care se confruntă clientul, pentru a explora soluțiile posibile, pentru a rămâne atenți la evoluția și dezvoltările speței, și pentru a înțelege corect și în detaliu situația, precum și ramificațiile acesteia, pentru a putea oferi clienților garanția continuă că sunt beneficiarii celor mai bune diligențe profesionale pe care le pot primi. Cum am mai spus în alte rânduri, filozofia și motivul existenței noastre rezidă în a oferi clienților, partenerilor și colegilor noștri garanția că alegerea făcută este și cea potrivită, că înțelegem corect și complet situația expusă și obiectivele clientului, că muncim cu mize foarte importante, care necesită, cumulat, dedicare, timp, atenție, profesionalism, empatie și efortul constant pentru buna ducere a lor la îndeplinire. Prin practica noastră profesională și prin backgroundul avocaților noștri, avem experiența și înțelegerea atât a fenomenelor sofisticate specifice lumii corporatiste, a problemelor cu elemente transfrontaliere / internaționale, cât și o foarte bună înțelegere a mersului și resorturilor sistemului judiciar.

Închei prin a spune că, din experiența noastră, are șanse mai mari de reușită, în vederea adaptării la “canoanele” de activitate ale practicii noastre avocațiale, “creșterea” unor tineri avocați, de multe ori angajați chiar imediat după absolvirea facultății, decât recrutarea “din piață”. Un avocat de drept penal nu este ușor sau dificil de găsit sau de “crescut”, ci, în această privință, este vorba de combinația ideală între personalitatea celui în discuție și câtă muncă, determinare și experiență sunt necesare pentru a deveni un avocat eficient, profesionist. În completarea calităților esențiale de avocat, acesta trebuie sa fie un bun negociator și un fin cunoscător al mecanismelor judiciare, iar experiența, intuiția și capacitatea de a anticipa mutările celorlalți actori din proces fac diferența.

Mihai Hotca – Hotca Neagu Sitaru & Asociații: În orice ramură a Dreptului, prestigiul profesional se obține greu. În domeniul Dreptului penal, pe lângă pregătirea profesională și celelalte calități (integritate, confidențialitate etc.), încrederea clientului în avocat este cea care, cel mai adesea, face diferența. Relația între avocatul din aria de practică a Dreptului penal și clienți este asemănătoare cu cea existentă între medici și pacienți. Sănătatea și libertatea nu pot fi încredințate decât unor persoane de mare încredere.

Madalin Enache, Senior Partner – Enache Pirtea & Asociații: Așa cum o spun de fiecare dată, materia dreptului penal necesită o tipologie aparte de avocați, care aparent sunt tot mai greu de găsit, de crescut sau de modelat. Și nu e mai puțin adevărat că se mai aplică o vorba celebră: “Mulți chemați, puțini aleși.” În toți acești ani am intervievat sute de avocați, de diferite vârste profesionale, și chiar dacă mulți cred că vor să activeze în domeniul penal, puțini înțeleg particularitățile acestei arii de practică și că ea este mult mai mult decât o simpla profesie, este o vocație. Cele mai importante aspecte pe care insistăm sunt calitatea umană și dorința de a excela - este esențial ca în primul rând să avem alături de noi Oameni, care vor și ei, ca și noi, să facă o profesie cu reală dăruire, cu depășirea limitelor și la cel mai înalt nivel, pentru clienți care așteaptă întotdeauna excelența. Foarte multe se învață, ca în varii alte domenii, însă caracterul și dorința sunt, cel puțin la nivelul la care noi le căutăm, o combinație parcă tot mai greu de găsit.

Ion Cazacu, Managing Partner, Cazacu&Asociații: În primul rând ar trebui să avem în vedere o definire a ceea ce înseamnă un avocat bun de penal, lucru dificil prin abordarea unor criterii, care pot fi subiective sau oricum discutabile, în contextul în care mijloacele juridice puse la dispoziția avocaților în penal sunt dezechilibrate față de cele ale Parchetului.

Așa că o să vorbim despre avocați cu experiența în acest domeniu, unde complexitatea și volumul mare al cauzelor penale în care au participat le-au conferit posibilitatea de a înțelege și dezvoltă strategii și tactici de apărare în funcție de specificul acuzațiilor.

Nu este vorba de o ultra specializare ci, mai de grabă, de o abordare meticuloasă și cu caracter de aprofundare a tuturor aspectelor ce țin de acuzația concretă, a valorificării tuturor reglementărilor, atât în materie procedurală cât și a dreptului material, de armonizare a acestora cu ultimele orientări ale practicii judiciare. Desigur, multă muncă dar și vocație de penalist pe care fiecare dintre colegii mei și-au descoperit-o la un moment dat.

Din acest punct de vedere, da, în piața avocaturii de la noi, ni se recunoaște aplecarea și vocația de penaliștii și o experiența de peste 45 de ani, în cazul avocatului coordonator dl.Ion Cazacu, care are alături parteneri de încredere, cu experiența de peste 20 de ani în același domeniu.

Un alt subiect pe care l-am expus în această analiză este axat pe evoluția jursprudenței penale. În contextul tensiunilor la nivel social, relația dintre avocat și ceilalți actori a fost impactată. Actul de justiție în sine se uniformizează supus constant unui dinamism tipic prezentului. Sunt Adevărul și Dreptatea supuse vântului schimbării?

Gabriel Albu - Managing Partner si Mihai Morar -Partener – Albu Morar: În ultimul an, jurisprudența penală a evoluat sub impactul unor modificări legislative și al interpretărilor instanțelor, cu o tendință de uniformizare, dar și cu provocări în aplicarea normelor, mai ales în domeniul infracțiunilor economice. Relația dintre avocați și ceilalți actori ai justiției a devenit tot mai complexă, dar, în mod salutar, și ceva mai predictibilă, investigațiile fiind mai tehnice, iar avocații având un rol din ce în ce mai consistent, integrând conformitatea și prevenția. Totuși, legislația nu ține mereu pasul cu realitățile economice și tehnologice, ceea ce impune un efort constant de adaptare și dialog cu instituțiile judiciare.

Mihai Hotca – Hotca Neagu Sitaru & Asociații:În ultimul an au existat tensiuni sociale accentuate, generate de alegeri, conflictele armate, dificultățile economice ș.a., care au radiat și spre activitatea de înfăptuire a justiției. Această "încordare" încă se manifestă în sistemul judiciar și, foarte probabil, nu va înceta în curând, cel puțin atât timp cât cauzele nu vor dispărea. Dacă apele din politică se vor liniști și războiul din Ucraina se va încheia putem spera la o "normalizare" a funcționării sistemului judiciar.

Madalin Enache, Senior Partner – Enache Pirtea & Asociații:La nivel jurisprudențial, până mai ieri aș fi spus că se simte un vânt al schimbării, vorba celebrei melodii, mai ales că în practică vedem tot mai mulți judecători care își înțeleg menirea și demonstrează în mod veritabil că și Justiția Română poate funcționa, în măsura în care celebra sintagmă “Fără ură și părtinire” redevine de actualitate. Astăzi am deja un contra-exemplu marcant, însă am convingerea că este doar o sincopă, o reminiscență a unor vremuri pe care le sper apuse. Dar da, cu titlu general parcă sunt tot mai multe soluții care caută în mod real Adevărul și Dreptatea.Avocații, din punctul meu de vedere, sunt și ei, într-o anumită măsură (dar mai degrabă involuntar), beneficiarii acestei noi atitudini, chiar dacă și aici ar fi extrem de multe de spus - din păcate cultura noastră juridică suferă, chiar și printre profesioniștii domeniului, și, nu de puține ori, avocații nu primesc nici pe departe respectul pe care îl merită pentru munca enormă depusă. Personal, cred ca suntem încă tratați ca și cum eforturile noastre sunt contrare procesului de Justiție, deși ele sunt o parte fundamentală și care nu poate lipsi pentru sănătatea morală și legală a societății.

Ion Cazacu, Managing Partner, Cazacu&Asociații: Astăzi parcurgem încă o perioada de tranziție când se manifestă, din ce în ce mai mult, independența justiției, rolul ei esențialmente social însă, în aprecierea mea, mai trebuie trecută o perioada de timp, în care nouă generație de magistrați ar trebui să-și schimbe o parte a mentalităților moderniste și globaliste și să preia din experiența și lucrurile pozitive ale generației de magistrați care urmează să se retragă.

Vocația din domeniul dreptului, aceea a dreptății, a independenței judecătorilor, a respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor, ale tuturor oamenilor din lume, este atât de complexă încât nu poate fi exprimată în răspunsul la o întrebare jurnalistică.

Puțîn probabil că, după consultarea unor biblioteci de lucrări juridice, sociologice, de psihologie judiciară, cineva să se încumete la a da un răspuns sau măcar o definiție a vocației dreptului.

Principiile există, însă ele sunt supuse propriei conștiințe profesionale, care diferă de la un sistem judiciar la altul, de la un magistrat la altul, în acest proces, la care are acces numai magistratul, interferențele exterioare este bine să nu se manifeste.

Din păcate, ceea ce constat, cu tristețe, în legătură cu tânăra generație de magistrați este lipsa vocației...magistratul a ajuns să soluționeze cauzele nu să le judece, așa cum prevede Constituția.

Chiar dacă relația apărării cu ceilalți actori ai actului de justiție s-a îmbunătățit, mentalitățile generate de raportul de forța între acuzare și apărare s-au păstrat și la ele trebuie lucrat în perioada următoare.

Dată publicare: 25-02-2025 14:20



