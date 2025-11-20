(P) Tehnologie cu grijă pentru viitor. SmartThings transformă locuința într-un spațiu sustenabil și eficient

Noiembrie aduce, inevitabil, momentul în care privim spre finalul anului cu o dorință comună: să găsim mai mult echilibru între ritmul alert al vieții moderne și nevoia de a trăi responsabil.

Este perioada în care reevaluăm consumul, obiceiurile și modul în care ne organizăm spațiul de acasă. În acest context, platforma Samsung SmartThings devine mai mult decât o aplicație – este un partener care preia din efortul cotidian și ne ajută să gestionăm resursele cu mai multă atenție, fără a renunța la confort.

Tot mai mulți români simt nevoia acestui sprijin tehnologic. Conform studiului „AI timp pe plus+”, realizat de Samsung alături de Cult Research, un adult petrece în medie peste 18 ore pe săptămână cu treburile casnice – echivalentul unui job part-time. La nivel anual, rutina înseamnă peste 58 de zile consumate în detrimentul activităților care aduc bucurie și valoare personală. Iar aici intervine rolul esențial al tehnologiei: nu de a complica viața, ci de a o simplifica într-un mod inteligent și responsabil.

Un ecosistem care lucrează pentru tine

SmartThings reunește electrocasnicele și dispozitivele Samsung într-un ecosistem coerent, în care fiecare produs devine o piesă a unui puzzle mai mare: o locuință care funcționează eficient, adaptându-se la stilul tău de viață. Prin conectare, automatizare și algoritmi care învață rutina utilizatorului, platforma face posibil un consum inteligent și o administrare mai atentă a energiei.

AI Energy Mode, una dintre funcționalitățile-cheie, monitorizează și ajustează consumul în timp real. Fie că vorbim despre reducerea puterii atunci când frigiderul nu este încărcat la maximum sau despre optimizarea temperaturii aerului condiționat, SmartThings transformă fiecare gest de acasă într-o decizie sustenabilă. Nu trebuie să urmărești constant aparatele – sistemul știe când poate economisi, menținând în același timp confortul.

Prin automatizări simple, programarea orelor de funcționare devine naturală: mașina de spălat poate porni atunci când energia este mai ieftină, lumina se poate stinge automat în camerele neutilizate, iar temperatura se poate ajusta înainte să ajungi acasă. Totul, direct din aplicație, dintr-un singur hub intuitiv.

Mesajul este clar: tehnologia poate fi inteligentă, dar și responsabilă.

Exemple concrete care schimbă rutina zilnică

În centrul ecosistemului se află electrocasnice capabile să „înțeleagă” mai bine contextul din jur și să ia decizii automate pentru a reduce risipa.

Frigiderul care știe ce ai înăuntru

Cu funcția AI Vision Inside, frigiderele Samsung Bespoke AI Family Hub™ recunosc alimentele și îți arată în timp real conținutul, fie că ești la cumpărături sau planifici meniul săptămânal. SmartThings trimite notificări când anumite produse sunt pe cale să expire și sugerează rețete pe baza ingredientelor deja existente. Astfel, reduci risipa alimentară și economisești bani.

Televizorul care se adaptează automat

Televizoarele Samsung conectate la SmartThings ajustează luminozitatea în funcție de iluminarea camerei, contribuind la un consum mai redus și la o experiență vizuală mai confortabilă. Un gest mic, repetat zi de zi, cu impact semnificativ în timp.

Cuptorul care recunoaște preparatul

Cuptorul încorporabil cu AI Pro Cooking detectează ingredientele, setează automat programul potrivit și te avertizează dacă preparatul riscă să se ardă. Prin funcția View Inside, poți monitoriza totul de la distanță, direct în aplicație. Gătitul devine mai simplu, mai previzibil și mai eficient energetic.

Curățenie fără timp pierdut

Aspiratorul robot BESPOKE Jet Bot Combo™ AI Steam mapează locuința, recunoaște obstacolele, identifică petele dificile și poate fi controlat prin comenzi vocale sau direct din SmartThings. În plus, permite monitorizarea animalelor de companie atunci când ești plecat, oferind un plus de siguranță și liniște.

Spălarea rufelor, automatizată complet

Mașinile de spălat cu uscător și AI Control analizează tipul încărcăturii, propun programe adaptate și, prin integrarea cu SmartThings, pot fi programate în funcție de rutina ta zilnică. Pentru multe familii, această optimizare înseamnă ore întregi câștigate săptămânal.

Mai puțin timp pierdut, mai mult timp câștigat

Într-o lume în care timpul este resursa cea mai prețioasă, tehnologia devine un instrument pentru a recupera momentele care contează. Studiul Samsung arată clar: românii sunt pregătiți să adopte produse inteligente care simplifică rutina. 58% dintre respondenți consideră aspiratoarele robot eficiente, iar aproape o treime văd în frigiderele smart și cuptoarele automate soluții reale pentru gestionarea mai bună a timpului.

SmartThings răspunde acestei nevoi printr-o platformă accesibilă și flexibilă, compatibilă nu doar cu dispozitive Samsung, ci și cu numeroase produse de la alți producători. Asta înseamnă mai puține aplicații, mai puțină complexitate și un control centralizat asupra întregului cămin.

Iar beneficiile se văd rapid: economie de energie, reducerea risipei, un consum optimizat și, mai ales, zeci de zile recâștigate anual. Zile care pot fi dedicate familiei, pasiunilor, odihnei – nu treburilor casnice.

Sustenabilitatea începe acasă

Nicio schimbare majoră nu se întâmplă peste noapte, dar fiecare decizie mică are impact. O spălare mai eficientă, o temperatură ajustată automat, o lumină stinsă la timp sau un frigider care îți amintește să folosești ingredientele rămase – toate acestea adunate creează un stil de viață mai responsabil.

Cu SmartThings, tehnologia nu mai este doar despre performanță, ci despre echilibru, grijă și eficiență. Este despre o casă care se adaptează la tine și la valorile tale. Despre confort inteligent și un viitor în care consumăm mai puțin, dar trăim mai bine.

Articol susținut de Samsung.

