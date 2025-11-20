(P) Sustainable Futures 2025: Peste 25.000 de IMM-uri învață modele de afaceri sustenabile

Săptămâna aceasta s-a încheiat ediția 2025 a proiectului Sustainable Futures, platforma dedicată IMM-urilor și ONG-urilor interesate de implementarea unor modele de afaceri sustenabile.

Cei înscriși în program beneficiază de consiliere, educație și schimb de experiențe valoroase, prin două componente principale: Academia de sustenabilitate - o platformă interactivă de învățare, și Transformator – un program intensiv de workshop-uri, training și mentorat personalizat.

Ciprian Stănescu – președinte, Social Innovation Solutions: „Am avut în 2025, în programul Sustainable Futures, participanți din cinci țări din Europa Centrală și de Est, peste 25.000 de IMM-uri care au beneficiat de educația pe care am oferit-o. Avem 10 companii care vor primi zeci de mii de euro în acest an, pentru a crește nivelul sustenabilității pe care îl au și mai ales pentru a deveni mai competitivi”.

Sustainable Futures este un proiect inițiat de Asociația Social Innovation Solutions și susținut de Fundația Coca-Cola. Din 2024, proiectul Made in Romania s-a extins în Bulgaria, Serbia, Croația și ulterior în Slovenia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 20-11-2025 10:01



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.