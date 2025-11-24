(P) Revelion 2026 la WOW Hambar – Descoperă experiența WOW creată de Carmen Ioniță, event planner premiat

Advertoriale
24-11-2025 | 19:07
p

Vrei să petreci revelionul într-o locație spectaculoasă, lângă lac, cu muzică live, DJ, open bar și o atmosferă care te ține în priză până dimineața?

autor
Stirileprotv

WOW Hambar te așteaptă să trăiești cea mai frumoasă noapte dintre ani, într-un cadru absolut magic. Pregătește-te să întâmpini noul an într-o atmosferă de poveste, cu mâncare delicioasă, muzică bună și oameni minunați!

Petrecerea este organizată de Events by Carmen Ioniță, agenție profesională de organizare evenimente private și corporate, lansată în 2008, cu o vastă experiență în domeniul organizării de evenimentelor.

În categoria evenimentelor premium, Carmen Ioniță şi echipa sa sunt cunoscuţi pentru creativitatea, profesionalismul şi modul în care transformă visele in realitate.

În acest spirit al excelenței, locaţia WOW Hambar devine scena perfectă pentru Revelionul 2025–2026, un eveniment spectaculos pregătit să te surprindă prin atmosferă şi energie.

Citește și
p
(P) Revelion 2026 la Altura Events – O experiență unică, creată de Carmen Ioniță

WOW Hambar este o locație de poveste, aflată în Domnești, la doar 15 minute de București, în mijlocul naturii, lângă lac, ideală pentru evenimente de neuitat.

Cu un design unic, ce îmbină elemente rustice și moderne, hambarul creează un cadru cald și sofisticat, perfect pentru o petrecere de Revelion cu adevărat specială.

WOW Hambar găzduiește des nunți, botezuri sau petreceri corporate, iar pentru noaptea dintre ani locația capătă o atmosferă specială, în care bucuria și distracția se împletesc armonios.

Revelionul WOW Hambar (31 decembrie, de la ora 19:00 până la 04:00) te așteaptă cu:

  • muzică live și DJ, pentru o atmosferă energică până în zori
  • open bar cu băuturi premium și cocktailuri delicioase;
  • preparate rafinate, atent selecționate pentru un meniu festiv;
  • momente surpriză menite să transforme noaptea într-o experiență memorabilă;
  • transport (la cerere).

Indiferent dacă vii în cuplu sau cu gașca de prieteni, atmosfera va fi una veselă, plină de dans, cu voie bună și emoție autentică.

WOW Hambar nu oferă doar frumusețe, ci și confort deplin: o structură impunătoare de lemn şi facilități moderne

Un atu major al locației este echipa sa. Alegând WOW Hambar, vei beneficia de serviciile echipei de profesionişti coordonate de Carmen Ioniță – desemnată Best Event Planner 2024 la Gala AFIN și clasată pe locul 2 în 2025, confirmând astfel continuitatea și constanța excelenței în organizarea de evenimente. Această echipă are antidotul lui „nu se poate” și știe exact cum să transforme fiecare idee în realitate, indiferent de complexitatea ei.

WOW Hambar este suficient de mare pentru o petrecere grandioasă, dar în același timp destul de intim pentru a putea crea legături strânse.

Biletele sunt în număr limitat!

Accesul la eveniment se face pe baza biletului achiziționat. Pentru mai multe informaţii despre eveniment, inclusiv tarife, vă invităm să vizitaţi pagina organizatorului -> Revelion Wow Hambar

Alege să petreci Revelionul într-o locaţie fermecătoare, cu muzică bună, oameni frumoși și o organizare impecabilă.

Sursa:

Etichete:

Dată publicare: 24-11-2025 19:07

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Revelion 2026 la Altura Events – O experiență unică, creată de Carmen Ioniță
Advertoriale
(P) Revelion 2026 la Altura Events – O experiență unică, creată de Carmen Ioniță

Dacă îți dorești o petrecere de revelion organizată impecabil, într-un spațiu elegant și modern, unde atmosfera, serviciile și detaliile sunt armonizate, atunci petrecerea de revelion de la Altura Events este alegerea ideală.

(P) Fundația Orange lansează o nouă secțiune de resurse cu realitate extinsă, disponibilă gratuit în platforma Digitaliada
Advertoriale
(P) Fundația Orange lansează o nouă secțiune de resurse cu realitate extinsă, disponibilă gratuit în platforma Digitaliada

Platforma educațională Digitaliada, o inițiativă a Fundației Orange, a lansat o nouă secțiune dedicată resurselor de Realitate Extinsă (XR).

(P) Raiffeisen Bank aduce seria Be Inspired la Constanța
Advertoriale
(P) Raiffeisen Bank aduce seria Be Inspired la Constanța

Seria de conferințe Be Inspired. Make it Happen, powered by Raiffeisen Bank, a ajuns la Constanța, reunind peste 350 de antreprenori locali la Cazinoul din Constanța.

Recomandări
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private
Stiri actuale
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României a admis, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 Noiembrie 2025

03:35:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28