(P) Revelion 2026 la WOW Hambar – Descoperă experiența WOW creată de Carmen Ioniță, event planner premiat

Vrei să petreci revelionul într-o locație spectaculoasă, lângă lac, cu muzică live, DJ, open bar și o atmosferă care te ține în priză până dimineața?

WOW Hambar te așteaptă să trăiești cea mai frumoasă noapte dintre ani, într-un cadru absolut magic. Pregătește-te să întâmpini noul an într-o atmosferă de poveste, cu mâncare delicioasă, muzică bună și oameni minunați!

Petrecerea este organizată de Events by Carmen Ioniță, agenție profesională de organizare evenimente private și corporate, lansată în 2008, cu o vastă experiență în domeniul organizării de evenimentelor.

În categoria evenimentelor premium, Carmen Ioniță şi echipa sa sunt cunoscuţi pentru creativitatea, profesionalismul şi modul în care transformă visele in realitate.

În acest spirit al excelenței, locaţia WOW Hambar devine scena perfectă pentru Revelionul 2025–2026, un eveniment spectaculos pregătit să te surprindă prin atmosferă şi energie.

WOW Hambar este o locație de poveste, aflată în Domnești, la doar 15 minute de București, în mijlocul naturii, lângă lac, ideală pentru evenimente de neuitat.

Cu un design unic, ce îmbină elemente rustice și moderne, hambarul creează un cadru cald și sofisticat, perfect pentru o petrecere de Revelion cu adevărat specială.

WOW Hambar găzduiește des nunți, botezuri sau petreceri corporate, iar pentru noaptea dintre ani locația capătă o atmosferă specială, în care bucuria și distracția se împletesc armonios.

Revelionul WOW Hambar (31 decembrie, de la ora 19:00 până la 04:00) te așteaptă cu:

muzică live și DJ , pentru o atmosferă energică până în zori

și , pentru o atmosferă energică până în zori open bar cu băuturi premium și cocktailuri delicioase;

cu băuturi premium și cocktailuri delicioase; preparate rafinate , atent selecționate pentru un meniu festiv;

, atent selecționate pentru un meniu festiv; momente surpriză menite să transforme noaptea într-o experiență memorabilă;

menite să transforme noaptea într-o experiență memorabilă; transport (la cerere).

Indiferent dacă vii în cuplu sau cu gașca de prieteni, atmosfera va fi una veselă, plină de dans, cu voie bună și emoție autentică.

WOW Hambar nu oferă doar frumusețe, ci și confort deplin: o structură impunătoare de lemn şi facilități moderne

Un atu major al locației este echipa sa. Alegând WOW Hambar, vei beneficia de serviciile echipei de profesionişti coordonate de Carmen Ioniță – desemnată Best Event Planner 2024 la Gala AFIN și clasată pe locul 2 în 2025, confirmând astfel continuitatea și constanța excelenței în organizarea de evenimente. Această echipă are antidotul lui „nu se poate” și știe exact cum să transforme fiecare idee în realitate, indiferent de complexitatea ei.

WOW Hambar este suficient de mare pentru o petrecere grandioasă, dar în același timp destul de intim pentru a putea crea legături strânse.

Biletele sunt în număr limitat!

Accesul la eveniment se face pe baza biletului achiziționat. Pentru mai multe informaţii despre eveniment, inclusiv tarife, vă invităm să vizitaţi pagina organizatorului -> Revelion Wow Hambar

Alege să petreci Revelionul într-o locaţie fermecătoare, cu muzică bună, oameni frumoși și o organizare impecabilă.

Sursa: Etichete: Dată publicare: 24-11-2025 19:07



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.