(P) Revelion 2026 la Altura Events – O experiență unică, creată de Carmen Ioniță

Dacă îți dorești o petrecere de revelion organizată impecabil, într-un spațiu elegant și modern, unde atmosfera, serviciile și detaliile sunt armonizate, atunci petrecerea de revelion de la Altura Events este alegerea ideală.

Aici vei găsi tot ce ai nevoie pentru a întâmpina noul an cu stil: rafinament, muzică live și DJ, preparate atent alese, open bar, surprize și momente speciale care dau tonul unui început de an memorabil.

Indiferent dacă vii alături de prieteni, familie sau persoana iubită, noaptea dintre ani va fi una plină de energie, dans și voie bună, totul într-un decor elegant, adaptat perfect spiritului festiv și creat cu pasiune pentru experiențe impecabile.

Revelion organizat de Carmen Ioniță şi echipa sa de profesionişti

Alegând Altura Events, nu alegi doar o locație decorată cu rafinament, ci alegi să te bucuri de experiența uneia dintre cele mai apreciate echipe de organizare evenimente. Carmen Ioniță, mintea creativă din spatele agenției de organizare evenimente, este un nume care inspiră încredere și excelență în domeniu.

Cu o experiență de peste 16 ani, Carmen a fost desemnată Best Event Planner 2024 la Gala AFIN, iar în 2025 a obținut locul 2 – o confirmare clară a continuității, profesionalismului și devotamentului său. Sub coordonarea ei, fiecare detaliu este gândit cu precizie, fiecare concept prinde viață într-un mod autentic, iar fiecare eveniment devine o poveste.

Echipa Events by Carmen Ioniță se ocupă de tot: de la concept, design şi până la coordonare și logistică în ziua evenimentului. Rezultatul? O petrecere de Revelion gândită ca o experiență completă, nu doar ca un simplu eveniment.

Altura Events – rafinament, natură și versatilitate în centrul orașului

Altura Events este cel mai nou și versatil salon de evenimente din sudul Bucureștiului, situat în Sectorul 4. Cu acoperiș retractabil, un design modern și o grădină spectaculoasă de 1.000 mp, locația poate găzdui până la 1.000 de persoane și oferă condiții ideale pentru evenimente de orice tip.

Spațiul interior, de 600 mp extensibil până la 2.000 mp, este completat de dotări tehnice de ultimă generație, iluminat arhitectural dinamic și cu posibilități nelimitate de personalizare.

Este cadrul perfect pentru o petrecere de Revelion mare, elegantă și bine organizată, în care atmosfera festivă prinde viață în cele mai spectaculoase moduri.

Revelion 2026 – locurile se rezervă rapid

Dacă vrei un Revelion spectaculos, organizat impecabil și plin de momente pe care să le povestești mult timp după aceea, Altura Events te așteaptă pe 31 decembrie, de la ora 19:00 până la 04:00.

Rafinamentul, energia bună, profesionalismul și atenția la detalii transformă această petrecere într-o alegere sigură pentru cei care vor mai mult decât o simplă noapte festivă: vor o experiență.

Accesul la eveniment se face pe baza biletului achiziționat. Pentru mai multe informaţii despre eveniment, inclusiv tarife, vă invităm să vizitaţi pagina organizatorului -> Revelion Altura Events

Rezervă-ți locul din timp și pregătește-te să întâmpini 2026 cu stil, eleganță și multă bucurie!

Sursa: Etichete: Dată publicare: 24-11-2025 18:30



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.