(P) Raiffeisen Bank lansează platforma unOriginal: binele se multiplică, nu se reinventează

Raiffeisen Bank, în parteneriat cu MullenLowe, a lansat unOriginal, o platformă digitală dedicată ONG-urilor, care transformă ideile eficiente în soluții scalabile pentru comunități din întreaga lume.  

Conceptul de bază al platformei este simplu: binele nu trebuie reinventat, ci multiplicat.

Platforma oferă acces la campanii și idei care și-au demonstrat deja impactul, astfel încât ONG-urile să le poată adapta și implementa acolo unde pot face diferența reală. Lansarea a avut loc în cadrul Creativity 4 Better, la FACE Convention Center, unde Raiffeisen Bank a susținut un panel despre eficiența originalității în campanii de social good, moderat de Laura Mihăilă, Director Marketing, Comunicare & CX.

Laura Mihăilă a subliniat:
"Raiffeisen Bank a susținut mereu inițiative care creează valoare reală pentru comunitate. Cu unOriginal, ducem mai departe acest angajament, oferind ONG-urilor o resursă care transformă ideile validate în soluții scalabile. E o invitație la colaborare, nu la competiție, pentru că binele nu are nevoie să fie original, are nevoie să fie făcut.”

