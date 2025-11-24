(P) Raiffeisen Bank aduce seria Be Inspired la Constanța

Seria de conferințe Be Inspired. Make it Happen, powered by Raiffeisen Bank, a ajuns la Constanța, reunind peste 350 de antreprenori locali la Cazinoul din Constanța.

Evenimentul, organizat de Asociația B-Leader împreună cu DoingBusiness.ro, a adus în prim-plan teme precum adopția noilor tehnologii și strategiile de extindere a afacerilor.

Pe scenă, alături de moderatoarea Andreea Esca, au urcat lideri importanți din mediul de business. În deschiderea conferinței, Cristian Sporiș, Vice-Președinte Corporate & Investment Banking în cadrul Raiffeisen Bank România, a subliniat importanța sprijinirii companiilor locale: “Prin această serie de evenimente punem la dispoziție o parte din know-how-ul nostru și al partenerilor din proiect, cu scopul de a susține business-urile locale să fie mai competitive atât la nivel local, cât și internațional.”

În total, peste 1200 de antreprenori din Timișoara, Craiova, Iași și Constanța au participat, în 2025, la conferințele Be Inspired. Make it Happen, proiect susținut de Raiffeisen Bank România.

Dată publicare: 24-11-2025 12:34



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.