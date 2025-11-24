(P) Raiffeisen Bank aduce seria Be Inspired la Constanța

Advertoriale
24-11-2025 | 12:36
×
Codul embed a fost copiat

Seria de conferințe Be Inspired. Make it Happen, powered by Raiffeisen Bank, a ajuns la Constanța, reunind peste 350 de antreprenori locali la Cazinoul din Constanța.

autor
Stirileprotv

Evenimentul, organizat de Asociația B-Leader împreună cu DoingBusiness.ro, a adus în prim-plan teme precum adopția noilor tehnologii și strategiile de extindere a afacerilor.

Pe scenă, alături de moderatoarea Andreea Esca, au urcat lideri importanți din mediul de business. În deschiderea conferinței, Cristian Sporiș, Vice-Președinte Corporate & Investment Banking în cadrul Raiffeisen Bank România, a subliniat importanța sprijinirii companiilor locale: “Prin această serie de evenimente punem la dispoziție o parte din know-how-ul nostru și al partenerilor din proiect, cu scopul de a susține business-urile locale să fie mai competitive atât la nivel local, cât și internațional.”

În total, peste 1200 de antreprenori din Timișoara, Craiova, Iași și Constanța au participat, în 2025, la conferințele Be Inspired. Make it Happen, proiect susținut de Raiffeisen Bank România.

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 24-11-2025 12:34

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Fundația Orange lansează o nouă secțiune de resurse cu realitate extinsă, disponibilă gratuit în platforma Digitaliada
Advertoriale
(P) Fundația Orange lansează o nouă secțiune de resurse cu realitate extinsă, disponibilă gratuit în platforma Digitaliada

Platforma educațională Digitaliada, o inițiativă a Fundației Orange, a lansat o nouă secțiune dedicată resurselor de Realitate Extinsă (XR).

(P) Magia Crăciunului începe la LEROY MERLIN: brazi pentru orice spațiu și decorațiuni pentru o atmosferă de poveste
Advertoriale
(P) Magia Crăciunului începe la LEROY MERLIN: brazi pentru orice spațiu și decorațiuni pentru o atmosferă de poveste

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar LEROY MERLIN întâmpină sezonul de iarnă cu o colecție completă de brazi și decorațiuni menite să transforme orice locuință într-un spațiu plin de magie.

(P) Îngrijirea tenului acneic cu cosmetice coreene
Advertoriale
(P) Îngrijirea tenului acneic cu cosmetice coreene

Te-ai săturat de coșuri încăpățânate și de roșeața care nu mai trece? Ai încercat tot felul de soluții, dar parcă nimic nu funcționează? Nu ești singurul.

Recomandări
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței
Stiri externe
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței

Federația Rusă a reluat atacurile aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea graniței cu România, declanșând o reacție rapidă a forțelor NATO și a Armatei Române.

SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva
Stiri externe
SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva

SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia, revizuit față de proiectul inițial al administrației Trump, considerat prea favorabil Moscovei.

 

Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz pentru 128 de clienți din București, în urma unui incident la instalație
Stiri actuale
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz pentru 128 de clienți din București, în urma unui incident la instalație

128 de consumatori din Sectorul 5 din București au rămas fără gaze după un incident la instalaţia care alimentează imobilul, anunţă Distrigaz Sud.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Noiembrie 2025

03:24:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 24 Noiembrie 2025

15:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28