(P) ProArt P16 (H7606): partenerul tău creativ asistat de Inteligența Artificială

Descoperă ProArt P16 (H7606), laptopul care reimaginează felul în care îți transpui ideile creative în realitate, indiferent unde te prinde inspirația. Echipat cu tehnologia AMD Ryzen™

AI, acest portabil îți oferă acces la peste 150 de funcții inteligente, ce procesează datele local pentru a asigura protecția completă a celor mai importante informații personale.

Noul laptop ProArt P16 (H7606) îți permite să creezi de oriunde, mai inteligent și mai rapid, fiind un laptop creat pentru profesioniștii de pretutindeni, conceput pentru a fi un adevărat studio în mișcare dotat cu cele mai puternice componente ale momentului: un procesor AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 și un GPU dedicat NVIDIA GeForce RTX din seria 50, ambele capabile să îndeplinească orice fel de sarcini creative sau fluxuri complexe de productivitate.

Creativitatea ta prinde viață pe un incredibil ecran tactil ASUS OLED de 16 inci, 4K, calibrat profesional din fabrică pentru fidelitate excepțională a culorilor, un panou perfect pentru design, editare sau vizualizare multimedia la cel mai înalt nivel.

Puterea AMD Ryzen™ AI 9 HX 370: inteligență care împinge limitele

La baza sistemului se găsește procesorul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 prevăzut cu o unitate neurală de procesare (NPU) cu performanță de top de 50 TOPS.

Puterea tehnologiei AMD Ryzen™ AI transformă experiența ta digitală într-una intuitivă și foarte eficientă. Este ca și cum ai dispune 24/7 de propriul asistent digital personal care îți anticipează nevoile de fiecare dată. Datorită unității neurale performante (NPU) integrate, laptopul tău devine capabil să îndeplinească orice fel de sarcină.

Aplicațiile creative preferate identifică automat obiecte în imagini și clipuri, sugerând editări inteligente care economisesc ore prețioase din timpul tău de lucru și te scapă de sarcinile monotone. De asemenea, funcții inteligente precum optimizarea automată a imaginii în apelurile video și gestionarea inteligentă a bateriei pentru o autonomie extinsă îți îmbunătățesc experiența digitală de zi cu zi.

Fie că participi într-o ședință online, editezi materiale video, faci streaming sau te joci în timpul liber, tranziția între multiple aplicații devine fluidă, iar întârzierile și sacadările supărătoare dispar ca prin minune. Alege AMD Ryzen™ AI și lasă inteligența artificială să lucreze pentru tine, oferindu-ți o experiență eficientă și personalizată.

Peste 150 de funcții AI care îți sprijină creativitatea la fiecare pas

Ecosistemul de aplicații AI ASUS amplifică potențialul creativ, oferindu-ți aplicații precum ProArt Creator Hub pentru optimizarea performanței, crearea și gestionarea paletelor de culori, generatorul de imagini MuseTree și organizatorul de conținut StoryCube. Acestea sunt doar câteva dintre cele peste 150 de funcții AI care îți transformă rutina zilnică într-un mod intuitiv și eficient.

Fiecare generație ProArt este prevăzută cu o rotiță de control specializată ASUS DialPad integrată în suprafața generoasă a touchpad-ului care își permite personalizarea și controlul facil al celor mai importanți parametri din aplicațiile creative pe care le folosești în mod uzual.

Poți procesa fără efort conținut video la calitate de studio și îți vor rămâne resurse suficiente pentru celelalte instrumente de productivitate pe care le utilizezi, datorită configurațiilor robuste disponibile pentru ProArt P16 (H7606): plăci grafice dedicate până la NVIDIA GeForce RTX 5090 cu 24 GB VRAM GDDR7, până la 64 GB memorie RAM prin module LPDDR5X la 7500 MHz, și unități SSD performante PCIe 4.0 cu capacitate totală de până la 4 TB.

ProArt P16 (H7606) este proiectat pentru sesiuni îndelungate de lucru fără pierderi de performanță, grație unui sistem avansat de răcire cu trei ventilatoare, evacuare de aer invizibilă și pastă termoconductoare pe bază de metal lichid. În plus, modul ambiental 0 dB îți oferă liniște completă atunci când ai nevoie de relaxare.

Poți comanda chiar acum laptopul ProArt P16 (H7606 cu procesor AMD Ryzen™) și ProArt P16 (H7606 cu procesor AMD Ryzen™) cu 4 TB de stocare direct din magazinul eShop ASUS România.

După achiziție, nu uita să îți înregistrezi produsele ASUS pentru a beneficia de suport continuu și pentru a primi acces la o gamă de avantaje care îți vor face experiența de utilizare mai plăcută: asistență tehnică pentru rezolvarea problemelor tehnice, configurări optimizate, administrarea garanțiilor în mod centralizat, precum și accesul la oferte exclusive ASUS.

