(P) ProArt P16 (H7606): partenerul tău creativ asistat de Inteligența Artificială

Advertoriale
11-11-2025 | 18:01
ASUS promo

Descoperă ProArt P16 (H7606), laptopul care reimaginează felul în care îți transpui ideile creative în realitate, indiferent unde te prinde inspirația. Echipat cu tehnologia AMD Ryzen™

autor
Stirileprotv

AI, acest portabil îți oferă acces la peste 150 de funcții inteligente, ce procesează datele local pentru a asigura protecția completă a celor mai importante informații personale.

Noul laptop ProArt P16 (H7606) îți permite să creezi de oriunde, mai inteligent și mai rapid, fiind un laptop creat pentru profesioniștii de pretutindeni, conceput pentru a fi un adevărat studio în mișcare dotat cu cele mai puternice componente ale momentului: un procesor AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 și un GPU dedicat NVIDIA GeForce RTX din seria 50, ambele capabile să îndeplinească orice fel de sarcini creative sau fluxuri complexe de productivitate.

ASUS promo

Creativitatea ta prinde viață pe un incredibil ecran tactil ASUS OLED de 16 inci, 4K, calibrat profesional din fabrică pentru fidelitate excepțională a culorilor, un panou perfect pentru design, editare sau vizualizare multimedia la cel mai înalt nivel.

Citește și
p
(P) 2 camere sau 4 camere pentru supravegherea casei

Puterea AMD Ryzen™ AI 9 HX 370: inteligență care împinge limitele

La baza sistemului se găsește procesorul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 prevăzut cu o unitate neurală de procesare (NPU) cu performanță de top de 50 TOPS.

Puterea tehnologiei AMD Ryzen™ AI transformă experiența ta digitală într-una intuitivă și foarte eficientă. Este ca și cum ai dispune 24/7 de propriul asistent digital personal care îți anticipează nevoile de fiecare dată. Datorită unității neurale performante (NPU) integrate, laptopul tău devine capabil să îndeplinească orice fel de sarcină.

Aplicațiile creative preferate identifică automat obiecte în imagini și clipuri, sugerând editări inteligente care economisesc ore prețioase din timpul tău de lucru și te scapă de sarcinile monotone. De asemenea, funcții inteligente precum optimizarea automată a imaginii în apelurile video și gestionarea inteligentă a bateriei pentru o autonomie extinsă îți îmbunătățesc experiența digitală de zi cu zi.

Fie că participi într-o ședință online, editezi materiale video, faci streaming sau te joci în timpul liber, tranziția între multiple aplicații devine fluidă, iar întârzierile și sacadările supărătoare dispar ca prin minune. Alege AMD Ryzen™ AI și lasă inteligența artificială să lucreze pentru tine, oferindu-ți o experiență eficientă și personalizată.

Peste 150 de funcții AI care îți sprijină creativitatea la fiecare pas

ASUS promo

Ecosistemul de aplicații AI ASUS amplifică potențialul creativ, oferindu-ți aplicații precum ProArt Creator Hub pentru optimizarea performanței, crearea și gestionarea paletelor de culori, generatorul de imagini MuseTree și organizatorul de conținut StoryCube. Acestea sunt doar câteva dintre cele peste 150 de funcții AI care îți transformă rutina zilnică într-un mod intuitiv și eficient.

Fiecare generație ProArt este prevăzută cu o rotiță de control specializată ASUS DialPad integrată în suprafața generoasă a touchpad-ului care își permite personalizarea și controlul facil al celor mai importanți parametri din aplicațiile creative pe care le folosești în mod uzual.

Poți procesa fără efort conținut video la calitate de studio și îți vor rămâne resurse suficiente pentru celelalte instrumente de productivitate pe care le utilizezi, datorită configurațiilor robuste disponibile pentru ProArt P16 (H7606): plăci grafice dedicate până la NVIDIA GeForce RTX 5090 cu 24 GB VRAM GDDR7, până la 64 GB memorie RAM prin module LPDDR5X la 7500 MHz, și unități SSD performante PCIe 4.0 cu capacitate totală de până la 4 TB.

ProArt P16 (H7606) este proiectat pentru sesiuni îndelungate de lucru fără pierderi de performanță, grație unui sistem avansat de răcire cu trei ventilatoare, evacuare de aer invizibilă și pastă termoconductoare pe bază de metal lichid. În plus, modul ambiental 0 dB îți oferă liniște completă atunci când ai nevoie de relaxare.

Poți comanda chiar acum laptopul ProArt P16 (H7606 cu procesor AMD Ryzen™) și ProArt P16 (H7606 cu procesor AMD Ryzen™) cu 4 TB de stocare direct din magazinul eShop ASUS România.

După achiziție, nu uita să îți înregistrezi produsele ASUS pentru a beneficia de suport continuu și pentru a primi acces la o gamă de avantaje care îți vor face experiența de utilizare mai plăcută: asistență tehnică pentru rezolvarea problemelor tehnice, configurări optimizate, administrarea garanțiilor în mod centralizat, precum și accesul la oferte exclusive ASUS.

Sursa:

Etichete:

Dată publicare: 11-11-2025 18:01

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) 2 camere sau 4 camere pentru supravegherea casei
Advertoriale
(P) 2 camere sau 4 camere pentru supravegherea casei

Piața sistemelor de supraveghere pentru locuințe a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, datorită preocupărilor tot mai mari legate de securitate.

(P) Bitdefender expune monopostul de Formula 1 Ferrari la Băneasa Shopping City
Advertoriale
(P) Bitdefender expune monopostul de Formula 1 Ferrari la Băneasa Shopping City

Compania Bitdefender devine partenerul exclusiv de securitate cibernetică al Scuderiei Ferrari.Unite de pasiunea pentru performanță și excelență tehnologică, cele două branduri marchează o nouă etapă a parteneriatului început acum trei ani.

(P) Raiffeisen Bank și ASE promovează educația financiară digitală a tinerilor
Advertoriale
(P) Raiffeisen Bank și ASE promovează educația financiară digitală a tinerilor

Raiffeisen Bank România și Academia de Studii Economice din București au lansat studiul „Educația tinerilor în scopul prevenției fraudelor financiare online”. Demersul care evidențiază importanța educației financiare digitale în rândul noilor generații.  

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Noiembrie 2025

50:25

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28