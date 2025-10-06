(P) Primele imagini cu cartierul de fashion din Nibiru, noul magnet al litoralului românesc

06-10-2025 | 13:31
Nibiru lansează primele imagini oficiale cu Fashion District, cartierul dedicat brandurilor de fashion locale și internaționale, noul punctul zero al stilului pe litoralul românesc.  

Conceput ca cea mai cool stradă de pe litoral și amplasat chiar în nima stațiunii, Fashion District promite să devină un punct de atracție central al experienței Nibiru – un loc unde moda, cultura și comunitatea se întâlnesc.

”Fashion District este gândit ca un spațiu unde brandurile locale stau alături de nume internaționale, într-un mix unic de stil și experiență. Este felul nostru de a susține comunitatea creativă și de a aduce litoralul românesc pe harta internațională a destinațiilor de lifestyle”, a declarat Selly (Andrei Șelaru), fondator Nibiru și CEO al proiectului.

Oportunități pentru brandurile locale

Înscrierile pentru brandurile de fashion locale sunt deschise acum pe https://nibiru.net/fashion. Spațiile comerciale pornesc de la 18 mp, cu chirii de 3.500 euro/lună, pentru un sezon de 2 luni.

Investiție strategică de 50 milioane euro

De la început, Nibiru și-a asumat promisiunea de a aduce pe litoralul românesc un model complet nou de dezvoltare turistică, economică și culturală, printr-o investiție de peste 50 de milioane euro în prima fază a proiectului. O stațiune construită la intersecția dintre entertainment, lifestyle și hospitality modern, care să devină reper internațional.

(P) OMNIASIG – 30 de ani de încredere și protecție. Sincronizați pentru viitor

Deschiderea oficială: vara 2026

Deschiderea oficială a Nibiru este programată pentru vara anului 2026, iar Fashion District reprezintă unul dintre elementele cheie care vor transforma experiența de vacanță la Marea Neagră într-o destinație completă, cu evenimente, shopping, gastronomie și spații de relaxare la standarde internaționale.

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

