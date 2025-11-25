(P) Operațiile cu laser pentru corecția dioptriilor: soluții de ultimă generație pentru pacienții români

Dacă v-ați obișnuit să purtați ochelari, e în regulă. Pentru mulți oameni, sunt un accesoriu de modă; mai toate brandurile celebre de lux au în portofoliu și o linie de accesorii optice.

Pentru alții, ochelarii sunt un inconvenient. Trebuie purtați, în general, tot timpul. În loc de o problemă de stil vestimentar, sunt mai degrabă o bătaie de cap. Iar pentru alții – cum sunt practicanții schiului sau a sporturilor de performanță – pur și simplu nu sunt o opțiune.

Așa că tot mai mulți pacienți se întreabă dacă pot renunța definitiv la ochelari. Iar chirurgia refractivă, care corectează dioptriile, este singura soluție.

În România, unul dintre medicii care au contribuit decisiv la dezvoltarea acestui domeniu este Teodor Holhoș, fondatorul Clinicilor Dr. Holhoș, cea mai mare rețea de oftalmologie din România, chirurg oftalmolog cu peste 6.000 de intervenții realizate anual. Dr. Teodor Holhoș este primul chirurg oftalmolog din România care a primit titlul de Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery din partea Surgical Review Corporation, una dintre cele mai prestigioase organizații internaționale dedicate evaluării și certificării excelenței în domeniul medical. „Tehnologia a schimbat foarte mult chirurgia refractivă”, spune Dr. TeodorHolhoș. „Echipamentele pe care le folosim – unele, aduse în premieră de clinicile noastre în România –ne ajută să facem cele mai avansate operații care se fac astăzi la nivel mondial. Noi recomandăm procedura SMILE Pro, pentru că este cea mai modernă, minim invazivă și cu cea mai scurtă perioadă de recuperare.”

Ce este chirurgia refractivă

Chirurgia refractivă se referă la operațiile de corectare a dioptriilor (miopie, hipermetropie, astigmatism, presbiopie etc.). Reprezentând o soluție modernă pentru persoanele care își doresc să renunțe la ochelari sau la lentilele de contact, aceste intervenții se realizează în prezent cu ajutorul unor foarte sofisticați roboți chirurgicali, care folosesc laserul în loc de bisturiu.

Principiul corecției este același în toate cazurile: remodelarea corneei pentru a elimina sau a reduce dioptriile. „Practic, noi corectăm curbura corneei cu ajutorul unui laser extrem de precis”, explică dr. Teodor Holhoș.

Pentru pacienții cu dioptrii foarte mari sau la care apar modificări ale cristalinului cum ar fi cataracta, există soluții alternative, ca implantul de cristalin. „Cristalinele artificiale, mai ales cele avansate, trifocale, pot înlocui cu succes cristalinul natural și corectează nu doar dioptriile, ci și presbiopia”, spune dr. Holhoș. „Implantul de cristalin artificial este o operație foarte sigură, standardizată, folosită de foarte multă vreme, care restabilește vederea pe termen lung.”

Cum a evoluat chirurgia refractivă

Primele intervenții moderne de chirurgie refractivă cu laser au fost cele de tip PRK, o procedură în care laserul acționează direct pe suprafața (epiteliul) corneei, modelând curbura acesteia ca și cum ar șlefui o lentilă. „În PRK recuperarea este lungă, de până la un an, și post-operator implică un anumit nivel de disconfort sau chiar durere pentru pacient”, spune Teodor Holhoș. „Noi facem operații PRK la pacienții care nu sunt eligibili pentru alte intervenții.”

Ulterior a apărut FemtoLASIK, o metodă în care chirurgul decupează, cu ajutorul laserului, un disc (lambou) corneean subțire, după care un alt laser remodelează stratul interior al corneei. „Recuperarea după FemtoLASIK este mai rapidă, însă există riscul de detașare a lamboului, mai ales la pacienții care fac sporturi de contact sau alte activități cu risc de traumă oculară”,spune dr. Holhoș.

Standardul actual la nivel mondial este SMILE Pro, considerată astăzi cea mai avansată procedură chirurgicală de corecție a dioptriilor cu laser.

În SMILE Pro, laserul creează un disc (o lenticulă) în interiorul corneei, fără a afecta suprafața acesteia. Lenticula este apoi extrasă manual de către chirurg printr-o incizie de cel mult 4 milimetri. „SMILE Pro este o procedură minim invazivă, care durează doar 7 secunde”, spune medicul. „Incizia este foarte mică, corneea nu este afectată aproape deloc, iar pacientul își recuperează vederea practic de a doua zi. Pentru majoritatea pacienților care vor să scape de ochelari, aceasta este prima noastră recomandare, pentru că este complet nedureroasă, dă rezultate excelente, iar riscurile intraoperatorii sunt minime.”

Clinicile Dr. Holhoș sunt singura rețea de oftalmologie din România cu trei unități unde se poate face intervenția SMILE Pro (la Cluj-Napoca, Sibiu și Târgu Mureș), care este realizată doar de dr. Teodor Holhoș personal.

Cum se alege cea mai bună procedură pentru fiecare pacient

Alegerea procedurii nu se bazează doar pe o simplă consultație. „La fiecare pacient, facem mai multe investigații avansate înainte să luăm decizia”, spune medicul. „În clinicile noastre folosim tehnologie de ultimă generație, care ne permite să vedem în profunzime corneea și segmentul anterior al ochiului.

De exemplu, aparatul MS-39, pe care noi l-am adus primii în România, este un topograf și tomograf corneean care produce imagini foarte, foarte detaliate ale corneei și structurilor ochiului. Pentru cazurile unde nici rezoluția MS-39 nu mai este suficientă, folosim ArcScan, un ecograf corneean de înaltă rezoluție, unic în România, care ne permite să facem măsurători ale corneei cu o precizie de 1 micron. Ca să vă dați seama de precizie, corneea are o grosime de circa 500 de microni.”

Abia după ce medicul are toate rezultatele, poate recomanda procedura potrivită pentru fiecare pacient. „Facem recomandarea doar după ce evaluăm foarte bine ochiul; alegerea finală îi aparține pacientului.”

Proceduri sigure, cu rezultate pe termen lung

Intervențiile moderne, în special SMILE Pro, sunt sigure și oferă rezultate stabile pe termen lung. Recuperarea după operație este rapidă: majoritatea pacienților revin la activitățile obișnuite în 24-48 de ore, iar vederea se îmbunătățește chiar de a doua zi.

Cine poate beneficia de chirurgia refractivă

Candidații trebuie evaluați în detaliu din punct de vedere oftalmologic. Pacientul trebuie să îndeplinească o serie de condiții esențiale: în primul rând, trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani, ideal peste 20, deoarece atunci ochiul este complet dezvoltat, iar dioptriile se stabilizează. Este obligatoriu ca valorile dioptriei să nu se fi modificat în ultimele 12 luni, deoarece o intervenție efectuată la un ochi cu dioptrii în evoluție nu poate oferi rezultate corecte și durabile în timp.

Un alt criteriu important este sănătatea corneei. Aceasta trebuie să aibă o grosime normală și să nu prezinte semne de subțiere, cicatrici sau infecții active.

De asemenea, anumite afecțiuni pot reprezenta contraindicații, precum keratoconusul, glaucomul, unele boli autoimune sau patologii ale retinei. Evaluarea preoperatorie este importantă pentru a confirma că ochiul este sănătos și că intervenția poate fi realizată în condiții de siguranță pentru pacient.

Cum decurge intervenția și cât durează recuperarea

Intervențiile de chirurgie refractivă se realizează în regim ambulatoriu, fără internare. Durata intervenției este în general foarte scurtă, de doar câteva minute în cazul SMILE Pro, și nedureroasă. Se folosește doar anestezie locală, cu picături, iar pacientul rămâne treaz pe toată durata operației.

După operație, pacientul pleacă imediat acasă. În primele săptămâni de după intervenție trebuie să își pună în ochi picături cu rol antibiotic și antiinflamator și să revină la controale periodice pentru monitorizare.

Vederea începe să se îmbunătățească chiar de a doua zi și se stabilizează complet în următoarele săptămâni. Activitățile obișnuite precum lucrul la computer sau condusul pot fi reluate în 1-2 zile. Se recomandă evitarea frecării ochilor, a sporturilor de contact și a folosirii produselor de machiaj pentru o scurtă perioadă.

