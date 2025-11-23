(P) Magia Crăciunului începe la LEROY MERLIN: brazi pentru orice spațiu și decorațiuni pentru o atmosferă de poveste

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar LEROY MERLIN întâmpină sezonul de iarnă cu o colecție completă de brazi și decorațiuni menite să transforme orice locuință într-un spațiu plin de magie.

În magazinele LEROY MERLIN, clienții pot descoperi brazi pentru toate gusturile și dimensiunile: de la variante mici, perfecte pentru birou sau apartamente compacte, până la brazi spectaculoși de 3,5 metri, ideali pentru încăperi spațioase. Oferta include brazi naturali, brazi la ghiveci – potriviți pentru cei care își doresc un produs reutilizabil – și brazi artificiali realizați cu atenție la detalii pentru un aspect cât mai natural.

Colecția de Crăciun continuă cu o gamă variată de decorațiuni festive: instalații LED cu lumină caldă, rece sau neutră, globuri și ornamente tematice, figurine luminoase, accesorii pentru împodobit și multe alte produse sezoniere. Fiecare categorie este gândită pentru a ajuta clienții să creeze o atmosferă de poveste în propria casă, indiferent de stilul pe care îl preferă – clasic, modern sau tradițional.

Zonele dedicate sărbătorilor din magazine aduc deja spiritul Crăciunului mai aproape, iar rafturile sunt pregătite cu produse la prețuri mici în fiecare zi, astfel încât fiecare familie să își poată pregăti casa pentru cea mai îndrăgită perioadă a anului.

LEROY MERLIN îi invită pe toți cei care își doresc să aducă magia sărbătorilor în locuințele lor să descopere noua colecție de Crăciun – un univers plin de lumină, culoare și inspirație.

