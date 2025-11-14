(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup

Kaufland România anunță un nou parteneriat cu Federația Română de Tenis, sprijinind sportivele convocate să reprezinte România la Billie Jean King Cup, cea mai importantă competiție internațională a tenisului feminin pe echipe. Colaborarea marchează lansarea „Servește Inspirație”, o platformă de carieră prin care Kaufland conectează lumea sportului cu cea a carierei, două domenii unite de aceleași repere: performanță, disciplină, echilibru și spirit de echipă. Inițiativa reunește proiectele prin care compania susține sportul, performanța și poveștile care inspiră prin acțiune.

„Servește Inspirație” urmărește energia care stă în spatele performanței: curajul de a începe, echilibrul construit în timp, ambiția care menține direcția, respectul și determinarea, trăsături regăsite atât în sport, cât și în carieră.

Platforma va cuprinde poveștile sportivelor care reprezintă România la Billie Jean King Cup, parte din colaborarea Kaufland cu Federația Română de Tenis, și oferă o perspectivă autentică asupra performanței și spiritului de echipă. Aceasta aduce în prim-plan forța feminină ca sursă de inspirație și creștere, prezentă pe teren, în carieră și în viața de zi cu zi. În continuare, „Servește inspirație” va crește prin includerea altor proiecte și povești din sport și din inițiativele susținute de Kaufland, continuând să promoveze exemple reale de curaj și determinare.

„Inspirația începe cu un gest simplu: curajul de a te ridica și de a juca. În tenis, în carieră și în viața de zi cu zi, femeile arată că determinarea, echilibrul și încrederea sunt forme autentice de leadership. Parteneriatul cu Federația Română de Tenis deschide un drum în care susținerea performanței feminine devine mai vizibilă și mai puternică, iar platforma de cariere «Servește Inspirație» aduce în prim-plan exact această energie. Sportivele României sunt un exemplu extraordinar și un reminder că puterea feminină poate schimba ritmul unui joc, dar și direcția unei cariere.”, a declarat Estera Anghelescu, Director de Recrutare și Employer Branding, Kaufland România.

Prin colaborarea cu Federația Română de Tenis, Kaufland își consolidează angajamentul pe termen lung pentru dezvoltarea sportului în România. Sportul este privit ca o formă de educație, un spațiu în care disciplina, perseverența, echilibrul și spiritul de echipă se transformă în abilități valoroase, utile atât în viață, cât și în carieră. De-a lungul timpului, compania a sprijinit numeroase inițiative sportive și proiecte dedicate comunităților, care reflectă această direcție. Printre acestea se numără parteneriate cu Federația Română de Rugby, Federația Română de Canotaj, Kaufland - BRD Wheelchair Tennis Open, Cupa României la Baschet în Scaun Rulant și multe altele.

„Performanța în tenis se construiește prin încredere, muncă și dedicare. Ne bucurăm să avem alături un partener precum Kaufland, care împărtășește aceste valori și sprijină evoluția sportivelor ce reprezintă România în competițiile internaționale. Împreună, dorim să ducem mai departe misiunea de a inspira și de a oferi exemple pozitive noii generații.”, a declarat George Cosac, Președinte al Federației Române de Tenis.

„Servește Inspirație” își propune să devină, pe termen lung, un spațiu unde performanța din sport se întâlnește cu cea din carieră. Dincolo de tenis, compania va continua să aducă în prim-plan povești și exemple care vorbesc despre ambiție, colaborare și pasiune, indiferent de domeniu, vârstă sau gen.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.600 de magazine în 8 țări, peste 157.000 de angajați și o rețea de peste 190 de magazine în România. În 2024, Kaufland România a primit pentru a șasea oară certificarea Best Buy Award, care atestă că este lanțul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preț de pe piața locală. Kaufland deține și distincția Customers’ Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienți, acordată de Institutul internațional ICERTIAS, în urma unei analize de piață. Obiectivul nostru este să aplicăm cele mai inovatoare tehnologii în domeniul retail, astfel încât clienții să se bucure de produse proaspete, la cel mai bun raport calitate-preț, prin promovarea sustenabilității și a produselor locale. Pentru mai multe informaţii, vizitați www.kaufland.ro.

Kaufland angajează la nivel național. Cei interesați pot aplica online, pe www.cariere.kaufland.ro - unde este disponibilă lista posturilor vacante, la numărul de telefon 021.9132 sau la biroul de informații din oricare magazin Kaufland.

