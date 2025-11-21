(P) Îngrijirea tenului acneic cu cosmetice coreene

Te-ai săturat de coșuri încăpățânate și de roșeața care nu mai trece? Ai încercat tot felul de soluții, dar parcă nimic nu funcționează? Nu ești singurul.

Tenul acneic este o provocare constantă, dar vestea bună este că rutina coreeană de îngrijire a pielii, faimoasă pentru rezultatele sale spectaculoase, poate fi aliatul tău de nădejde.

Spre deosebire de abordările occidentale care adesea usucă și agresează tenul, linia de cosmetice coreene mizează pe calmare, hidratare și tratarea cauzelor, nu doar a efectelor. Iar două dintre vedetele absolute, esențiale în lupta cu imperfecțiunile, sunt acidul azelaic și acidul salicilic.

Ce este, de fapt, tenul acneic?

Tenul acneic este predispus la exces de sebum, pori dilatați și inflamații. De cele mai multe ori, dezechilibrul glandelor sebacee, combinat cu o curățare incorectă sau cu produse comedogene, duce la formarea punctelor negre și a coșurilor dureroase. Hormonii, stresul, alimentația haotică și lipsa somnului sunt factori care pot agrava această afecțiune.

Pielea afectată de acnee nu este doar o problemă estetică, ci și una emoțională. Disconfortul, roșeața și sensibilitatea pot influența încrederea în sine, de aceea este esențial ca rutina zilnică să devină un ritual de grijă, nu o luptă permanentă.

Acneea nu este doar o „problemă de adolescență”. Poate apărea la orice vârstă, mai ales atunci când hormonii, stresul și poluarea se întâlnesc. Gladele sebacee produc prea mult sebum, porii se blochează, bacteriile se înmulțesc, iar pielea reacționează imediat. Rezultatul: coșuri dureroase, pete, inflamații și o textură neuniformă.

Ce produse sunt recomandate pentru tenul acneic

Rutina coreeană de îngrijire se bazează pe echilibru: hidratare profundă, exfoliere controlată și protejarea barierei cutanate. Pentru un ten acneic, aceste principii sunt esențiale, iar ingredientele-cheie care fac diferența sunt acidul salicilic (BHA) și acidul azelaic.

Ambele combat coșurile și inflamațiile, însă acționează diferit — de aceea, multe branduri coreene le includ în produse complementare: tonere, seruri și creme cu texturi lejere, gândite pentru a calma și repara pielea.

Astăzi, numeroase branduri coreene dedicate îngrijirii pielii sensibile investesc în formule inovatoare pentru tenul predispus la acnee. Combinația de cercetare dermatologică și tradiție asiatică a dus la apariția unor produse care nu doar tratează coșurile, ci și mențin echilibrul natural al pielii. Printre magazinele care aduc în România aceste game se află Skin Guru – un hub dedicat gamei de cosmetice coreene, unde găsești seruri, tonere și tratamente locale concepute pentru a calma, purifica și proteja tenul acneic.

Acidul salicilic ajută la exfolierea blândă și la controlul sebumului

Acidul salicilic (BHA) este un ingredient solubil în grăsimi, ceea ce înseamnă că pătrunde adânc în pori și dizolvă sebumul oxidat care formează punctele negre. În același timp, are efect antiinflamator, calmând pielea iritată și reducând roșeața.

Efecte vizibile:

• reduce formarea comedoanelor și punctelor negre;

• curăță porii în profunzime;

• estompează inflamațiile active;

• netezește textura pielii;

• oferă un aspect mat, fără a usca excesiv.

Produsele coreene care conțin BHA sunt concepute pentru a curăța delicat, fără a usca. Pe site-ul de produse coreene SkinGuru poți găsi tratamente locale și tonere care conțin acid salicilic, ideale pentru utilizarea zilnică:

• Axis-Y Spot The Difference Blemish Treatment – un tratament concentrat cu acid salicilic, niacinamidă și extract de centella asiatica, perfect pentru coșuri izolate și inflamații locale. Calmează pielea, reduce roșeața și accelerează vindecarea.

• Aprilskin Carrotene IPMP Clearing Solution – ser local cu BHA, PHA și extract de morcov, formulat pentru a curăța porii și a reduce imperfecțiunile fără a provoca iritație.

• Dr. G R.E.D Blemish Clear Soothing Spot Balm – cremă tratament cu madecassoside și niacinamidă, ideală pentru pielea sensibilă predispusă la acnee.

Aceste cosmetice coreene reduc coșurile active, curăță porii și oferă o exfoliere blândă, fără a lăsa pielea deshidratată sau descuamată.

Acidul azelaic are rol de uniformizare și calmare

Acidul azelaic este un ingredient multifuncțional, potrivit nu doar pentru pielea acneică, ci și pentru tenul cu pete pigmentare sau rozacee. Are efect antibacterian, antiinflamator și depigmentant. Spre deosebire de acizii exfolianți, nu atacă stratul superficial al pielii, ci reglează producția de sebum și inhibă creșterea bacteriilor care provoacă acneea.

În cosmeticele coreene, acidul azelaic este adesea inclus în seruri și creme cu texturi fluide, combinate cu ingrediente care susțin refacerea pielii, precum centella asiatica, pantenol sau extract de ceai verde.

Efecte vizibile:

• reduce roșeața și inflamațiile active;

• uniformizează tonul pielii și estompează petele post-acneice;

• calmează pielea iritată sau sensibilizată;

• reglează secreția de sebum;

• redă tenului un aspect curat și uniform.

Pentru rezultate vizibile, acidul azelaic se aplică zilnic, seara, pe pielea curată, urmat de o cremă hidratantă calmantă.

Pe SkinGuru sunt disponibile mai multe seruri și tratamente inspirate de efectele acidului azelaic, concepute pentru pielea problematică:

• ANUA Azelaic Acid 10% + Hyaluron Redness Soothing Serum – ser calmant care conține 10% acid azelaic și acid hialuronic, reduce roșeața și inflamațiile cauzate de acnee și lasă pielea vizibil mai uniformă și catifelată.

• Nine Less A-Control 10% Azelaic Acid Serum – formulă concentrată cu acid azelaic, extract de ceai verde și alantoină, ce ajută la estomparea petelor post-acneice și la calmarea pielii iritate, oferind un aspect curat și echilibrat.

• Dr. Ceuracle 5α Control No Sebum Cream – cremă lejeră care reglează producția de sebum, reduce inflamațiile și ajută la refacerea barierei cutanate, menținând pielea hidratată și matifiată.

Folosite constant, aceste cosmetice coreene contribuie la diminuarea inflamațiilor, estomparea urmelor de acnee și menținerea unui ten curat, neted și luminos.

Cum se combină cele două ingrediente

Deși acidul salicilic și acidul azelaic pot părea asemănători, ele acționează în etape diferite. Acidul salicilic curăță porii și previne apariția coșurilor, în timp ce acidul azelaic tratează inflamațiile existente și uniformizează tenul.

O rutină eficientă poate include ambele:

• dimineața, un toner sau un cleanser cu acid salicilic, urmat de cremă hidratantă și SPF;

• seara, un ser sau o cremă cu acid azelaic, care calmează și repară pielea.

Această combinație ajută la echilibrarea pielii fără a o sensibiliza. Secretul este moderația – aplică acizii alternativ sau în concentrații scăzute, pentru ca bariera cutanată să rămână intactă.

Pe Skinguru ai o selecție variată de cosmetice coreene dedicate tenului acneic – tonere cu acid salicilic, seruri cu azelaic, creme calmante și măști purifiante. Fiecare formulă este concepută pentru a trata acneea fără a compromite hidratarea sau confortul pielii.

O rutină construită în jurul acestor ingrediente transformă tenul acneic într-unul echilibrat, luminos și vizibil mai curat.

Sursa foto: skinguru.ro

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 21-11-2025 17:17



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.