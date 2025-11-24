(P) Fundația Orange lansează o nouă secțiune de resurse cu realitate extinsă, disponibilă gratuit în platforma Digitaliada

24-11-2025 | 12:47
Platforma educațională Digitaliada, o inițiativă a Fundației Orange, a lansat o nouă secțiune dedicată resurselor de Realitate Extinsă (XR).

Aceasta aduce experiențe de învățare imersive pentru elevi și profesori din întreaga țară, în mod complet gratuit. Inițiativa are drept scop modernizarea procesului educațional și pregătirea tinerei generații cu abilități esențiale pentru viitoarele cariere digitale.

Noua secțiune oferă o colecție de materiale educaționale care utilizează tehnologiile AR și VR. Aceste instrumente sunt concepute pentru a face învățarea mai interactivă și captivantă, permițând elevilor să exploreze concepte complexe într-un mediu tridimensional dinamic. Resursele disponibile acum pe www.platformadigitaliada.ro sunt create pentru materia Geografie, clasa a VIII-a și sunt aliniate cu programa școlară națională.

Materialele pot fi explorate direct din browser, prin tehnologia WebXR, pe tablă interactivă, laptop, tabletă sau smartphone, fără instalări suplimentare.

Cum îi ajută resursele XR disponibile pe PlatformaDigitaliada.ro pe profesori și elevi

Materialele sunt aliniate la curricula națională pentru a susține asimilarea noțiunilor esențiale din sistemul de învățământ românesc

Profesorii au la dispoziție resurse gata de integrat la ore, scurtând timpul de pregătire a lecțiilor

Orele sunt adaptate diferitelor stiluri de învățare – fiind potrivite și pentru elevii care învață mai bine vizual, prin utilizarea de modele 3D, secvențe interactive, hărți sau grafice

Gradul de asimilare a cunoștințelor crește în rândul elevilor prin experimentarea unor concepte abstracte și dinamizarea informațiilor statice

Prin introducerea acestor instrumente în sălile de clasă, Digitaliada contribuie la reducerea decalajului dintre educația tradițională și cerințele forței de muncă moderne. Platforma oferă profesorilor materialele și îndrumările necesare pentru a integra eficient tehnologiile XR în planurile lor de lecție.

Ovidiu Ana, Director Executiv al Fundației Orange, a subliniat importanța proiectului: „Resursele XR disponibile pe platforma Digitaliada reprezintă un pas înainte în digitalizarea educației din România. Creăm o punte către tehnologiile viitorului, oferind elevilor șansa de a învăța interactiv și de a accesa informații și resurse care nu sunt disponibile în comunitatea lor.”

Materialele XR au fost realizate de Augmented Space Studio, furnizor specializat în design de experiențe immersive, exploratori de noi teritorii aflate la convergența dintre real și virtual.

Un scurt tutorial despre primele resurse XR din platforma Digitaliada poate fi vizualizat aici.

 

Alin Grigoraș, Directorul Școlii Profesionale Vasile Bacalu din comuna Mahmudia, județ Tulcea, a povestit despre impactul tehnologiei în rândul elevilor: „Reacția elevilor la utilizarea resurselor XR a fost extraordinară. Tehnologia aduce la viață concepte care, uneori, par abstracte. De exemplu, este o experiență complet diferită să explorezi virtual un obiectiv turistic precum Babele, decât să îl vezi într-o fotografie. Te poți roti, poți observa detaliile din jur și ai acces la informații relevante, ca și cum un ghid ți-ar fi alături.”

De la lansarea sa în 2016, platforma Digitaliada a devenit o resursă importantă pentru educația digitală din România, oferind acces deschis la peste 4.000 de materiale digitale, inclusiv tutoriale, planuri de lecție și jocuri educative, sprijinind peste 10.000 de profesori și elevi la nivel național. Adăugarea secțiunii XR marchează un nou capitol în misiunea platformei de a transforma educația prin tehnologie. Iar în 2026 conținutul XR se va extinde și către alte materii – științe, matematică, biologie, istorie.

24-11-2025 12:38

