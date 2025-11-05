(P) Din Priviri, un volum Nemira de inspirație nefiltrată, semnat Mihaela Nicola

05-11-2025 | 17:18
Editura Nemira a lansat miercuri, 5 noiembrie, la librăria Cărtureşti Verona, volumul de eseuri şi fotografie „Din Priviri", sub semnătura profesionistului de comunicare Mihaela Nicola.

Cel de-al cincilea titlu al autorului propune o colecție inedită de “texte cochete și fotografii desculțe”, construită sub forma unei călătorii în cheie personală printre gânduri, stări, locuri și sentimente.

Imaginile incluse în acest volum au fost prezentate în cadrul expoziției personale „Fotografii care nu au apǎrut pe Instagram", vernisată în anul 2021 la Galeriile Cornel Forea şi curatoriatǎ de Damian Florea. Textele asociate fotografiilor sunt concepute ca adagio reflexiv în cheie minimalistă, conducând cititorul printre revelații despre secrete, căsătorie, cireșe amare, matematică, geopoliticǎ și amandine. Autoarea consemneazǎ cu grație și umor locurile comune care ne urmăresc cu fatalitate, dar și trăsăturile care ne fac remarcabili. Firul roșu al colecției urmărește un personaj recurent, neașteptat, pe care autoarea l-a propus ca delicată frondǎ la imaginile egocentrate care domină peisajul actual al comunicării pe rețelele de socializare.

Mihaela Nicola revendică prin acest volum un alt tip de privire, una eliberată de tentația chipului și a perfecțiunii. Din priviri continuă și dezvoltă aici una dintre temele favorite ale autoarei, călătoria, îmbinând ironia și sarcasmul cu duioșia evocărilor personale sau aparent personale. Textul-gând este deopotrivă concluzie și poartă deschisă spre reflecție, spre o neobosită căutare a sensului aflat mereu, în lumea de azi, la granița dintre realitate și proiecție, dintre aparență și esență", a declarat Ana Lotts-Nicolau, director general al editurii Nemira.

Mihaela Nicola este CEO al companiei de comunicare TheGroup, autoare a volumelor de eseistică „Pe tocuri"- Nemira, 2007 și „Cu mănuși"- Humanitas, 2009, coordonator al unor volume colaborative în domeniul comunicǎrii strategice și inovației, precum și autoare a unei serii de articole pe teme de actualitate, gǎzduite de publicații premium din România. Anul acesta, The Group a aniversat două decenii de activitate: “Dincolo de reclamă, comunicarea este inspirație. Acest lucru doresc să răzbată și din volumul pe care vi-l propunem astăzi. Imaginile și gândurile din carte nu au niciun fel de filtre, nici fotografice, nici autoimpuse, ele evocă stări autentice și observații spontane, fără intervenții ulterioare. Din Priviri este o pledoarie pentru autentic, acompaniat și probabil condiționat de gânduri bune și ìnțelesuri nuanțate” a mai declarat autoarea.

Lansarea Din Priviri s-a petrecut, de altfel, în aceeași cheie inedita precum volumul însuși, sub forma unui brunch atipic la librǎrie, prilej de conversație liberă, schimb de idei și bucuria redescoperirii aforismelor.

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

