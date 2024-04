(P) Cum funcționează Sistemul de Garanție-Returnare: Carrefour prezintă pașii simpli pentru clienți

Sistemele de garanţie-returnare s-au dovedit un adevărat succes în ţări din întreaga lume. După ce 12 țări din Europa au implementat deja modelul și s-au bucurat de primele rezultate, în noiembrie 2023 a venit rândul României să facă pași importanți pe drumul colectării selective a ambalajelor.

La trei luni de la implementarea sistemului, Carrefour România continuă ștafeta reciclării și prezintă pașii care trebuie urmați de clienți pentru a contribui la un mediu înconjurător mai curat.

Carrefour pune la dispoziția clienților echipamente de colectare tip RVM (Reverse Vending Machines) pentru colectarea ambalajelor SGR în toate magazinele din țară, cu susținerea , partenerii oficiali selectați de Carrefour care au în responsabilitate buna funcționare a RVM-urilor. La nevoie, în caz de avarie a echipamentului, angajații Carrefour vor oferi suport clienților până la repunerea în funcțiune de către Green Pack și Tomra.

„Colectarea selectivă nu este un comportament străin pentru clienții Carrefour. Am început să investim în automatele de colectare încă din 2019, când am lansat caravana Plata cu PET, unde am remarcat un interes mare de partea românilor pentru practicile ecologice și responsabilitatea față de mediu. Avem experiența necesară pentru a gestiona eficient eforturile operaționale în cadrul proiectului SGR, astfel încât clienții noștri să nu întâmpine dificultăți. Rezultatele înregistrate în primele 3 luni de la startul programului sunt o primă dovadă a faptului că suntem pe drumul cel bun și ne motivează să rămânem implicați în comunitățile unde suntem prezenți”, a declarat Jagoda Gwardys-Zientara, COO Carrefour România.

Cumperi, returnezi, recuperezi

Copii, părinți, bunici, oricine poate da o mână de ajutor pentru un viitor mai responsabil. În prezent, clienții pot recicla la punctele de returnare din rețeaua de magazine Carrefour, inclusiv magazinele Cora, integrate în rețeaua retailerului, ambalaje conforme SGR, cu logo RetuRO și cod de bare special, fabricate din PET, aluminiu și sticlă, cu volume cuprinse între 0,1l și 3l inclusiv. Pentru fiecare ambalaj reciclat, românii își vor recupera garanția de 0,50 RON în numerar la casele de marcat Carrefour.

- Pasul 1: La fiecare băutură cu cumpărată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase), plătești o garanție de 0,50 RON pe care o vei putea recupera ulterior.

- Pasul 2: După golirea ambalajului, îl vei putea returna la aparatele de tip RVM (Reverse Vending Machine, și vei primi înapoi valoarea garanției plătite inițial sub forma unui tichet de colectare, care conține suma totală acumulată.

- Pentru rapiditate, poți scana codul de bare de pe tichet și păstra în format digital, direct în aplicația Carrefour, în secțiunea Act for Food, Fapte bune

- Pasul 4 în numerar la casele de marcat din magazine.

Toate ambalajele colectate la punctele de returnare SGR vor fi introduse într-o economie cu adevărat circulară, fiind ulterior transformate sub formă de ambalaje noi pentru băuturi, pentru a putea fi puse din nou în folosință.

Este important de precizat că nu toate ambalajele vor fi acceptate pentru returnare de către echipamentele de colectare SGR, ci doar acelea care respectă o serie de criterii obligatorii:

- să fie intacte – să nu fie sparte sau deformate;

- Ambalajele trebuie să fie și să aibă ;

- Doar ambalajele cu sunt purtătoare de garanție și vor fi recunoscute de către echipamentele de colectare;

- fără condiția ca produsele să fi fost cumpărate din cadrul unui magazin Carrefour.

Informații despre utilizarea corectă a echipamentelor sunt disponibile atât în format tipărit, în spații cât mai vizibile din apropierea echipamentelor, cât și digital, pe interfața automatelor de colectare. De asemenea, ca tot procesul să se încheie cât ai zice „SGR”, la nevoie, clienții vor beneficia de asistența reprezentanților Carrefour care vor oferi indicații la fața locului. În formatele mari, echipa Green Point (unul dintre furnizorii de aparate RVM) va avea reprezentanți care vor avea grijă ca echipamentele să funcționeze optim.

Cu ajutorul programului de loialitate Act for Good din aplicația Carrefour, experiența colectării devine și mai simplă. După eliberarea tichetului de către echipamentele RVM, clienții pot scana codul de bare prin funcția de self scan din aplicație. Aceasta recunoaște codul de bare de pe tichetul de reciclare și colectează în secțiunea dedicată garanția aferentă acelui tichet. Dacă nu ai încă un cont, este ocazia excelentă să îl creezi: descarcă gratuit aplicația Carrefour, în care binele se ține lanț, din Google Play, App Store sau AppGallery.

Ca factor de noutate, Carrefour introduce o funcție în secțiunea Fapte Bune. Mai exact, un sistem de tracking care afișează în timp real soldul acumulat până la acel moment din scanarea prin Act for Good a tuturor tichetelor de reciclare. Ulterior, valoarea acestora poate fi folosită atât în cadrul sesiunilor de cumpărături online, cât și la casele de marcat din magazinele fizice. Astfel, clienții nu vor mai duce grija păstrării bonului fizic.

În prezent, aplicația este compatibilă doar în magazinele Carrefour, urmând a fi extinsă și la nivelul hipermarketurilor Cora.

